¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×ÂæÉ÷Ä¾·â¸å¤âºé¤¸Ø¤ë¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¡JR¤ÎÆüËÜºÇÆîÃ¼¤Î±Ø¡ÖÀ¾Âç»³±Ø¡×¤Ç´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»Ø½É»Ô¤ÎJRÀ¾Âç»³±Ø¤Ëºé¤¯¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ç¤¹¡£Àè½µ¡¢ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿ÂæÉ÷12¹æ¤Ë¤âÉé¤±¤ººé¤Â³¤±¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JR¤ÎÆüËÜºÇÆîÃ¼¤Î±Ø¡¢À¾Âç»³±Ø¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ï»Ø½É»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÄ¾Á°¡¢º£·î19Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£³«Ê¹³Ù¤òÇØ¤Ë¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤¬ÎÏ¶¯¤¯ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤ËÂæÉ÷12¹æ¤¬½±Íè¡£¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤ÇÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç»Å»ö¤ò¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ø½É»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢31Æü¤Þ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î²£¤òÎó¼Ö¤¬Áö¤ë·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£