“ロス五輪世代”が目指す「ラージ100」の可能性…第一次大岩J体制でも経験した1カテゴリー2チーム制で「誰が出ても戦える選手層に」
2028年ロサンゼルス五輪世代の戦いが本格的にスタートする。9月まで1カテゴリー2チーム制を敷くなか、まず9月上旬は大岩剛監督体制のU-22日本代表がAFC U23アジアカップ予選へ。また9月下旬には船越優蔵監督体制のU-20日本代表がU-20ワールドカップに出場する。メンバー発表会見に登壇した山本昌邦ナショナルチームダイレクターは、“ロス五輪世代”のキーワードとして「誰が出ても戦えるような選手層」“ラージ100”の考え方を明かした。
もともとU-20W杯は今年5月に行われる予定だったが、国際サッカー連盟(FIFA)の意向で9月下旬に移行した。一方で同月上旬にはミャンマーで、来年1月にサウジアラビアで行われるU23アジア杯本大会の予選が開催される。“ロス五輪世代”は、U-20W杯を集大成に目指してきた船越監督体制のU-20日本代表と、最終的に28年ロス五輪を目指す大岩監督体制のU-22日本代表の2チームに一時的に分かれることになった。
2大会のインターバルが約2週間しか空いていないことで、選手の招集もより困難になった。山本NDは「非常に難しい調整になっている」と本音をのぞかせながら「それがマイナスということではない」と強調する。
大岩監督はパリ五輪から約1年前の23年9月にも同様の1カテゴリー2チーム制を経験している。9月上旬のU23アジア杯予選でMF藤田譲瑠チマら常連組を、下旬のアジア競技大会では当時拓殖大に在籍していたDF関根大輝ら大学生メインのチームを指揮した。
その後パリ五輪を目指すなか海外組が急増したことで、クラブとの交渉が難航して呼べない選手も続出した。だが、2年半で第一次大岩監督体制に参加した合計87人の土台は、その影響を感じさせないほどの確かなチーム力となった。藤田と関根に関しては、ともにA代表に食い込む存在まで成長を遂げている。
パリ五輪体制の経験を踏まえ、山本NDは今後の強化策として掲げる“ラージ100”の考え方を「100人の代表、誰が出ても戦えるような選手層を作っていくこと」と説明する。
「前回の大岩監督は100人弱の選手をたくさん招集して、いろんな選手でトライしながらチームをあれだけ高めていった。海外に行っている選手も含めて、まったくそん色のない100人がいれば戦えるというのが、われわれの基本的なところになってくる」(山本ND)
今年の上半期に日本サッカー協会(JFA)とJリーグが協働して数度行った「JFA/Jリーグポストユースマッチ」。クラブで出場機会が少ない19歳〜21歳の若手にチャンスを与えたこの場は、3か月後にA代表まで上り詰めたGKピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)など、選手たちの大きな刺激となった。視察した大岩監督の選考にも影響を与え、参加した多くの選手が大岩監督の初陣となった7月のウズベキスタン遠征でメンバー入り。山本NDは「この世代はこうやって数か月で自信をつけて一気に成長していく選手がたくさんいる」と力を込める。
今回選ばれたU-22日本代表23人のうち、7月のウズベキスタン遠征メンバー15人が引き続き名を連ねた。メンバーの構成は大学生8人、Jリーガー10人、海外組4人、鳥栖U-18のJデビュー済み高校生MF新川志音1人。大岩監督は「前回のウズベキスタン遠征からの選手たちが今回の活動でより洗練されていけばいい」と期待を込めながら、新たに入った海外組4人には「ヨーロッパで戦っている選手は年代のトップランナー。プレーヤーの基準をグループのなかで示してほしい」と要求する。
「誰が呼ばれても同じ力で戦えるくらいに、ロス五輪まで逆算して準備していきたい」(山本ND)。まずは裾野を広げ、刺激を与え、残り3年間でさらなる成長を促していくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
