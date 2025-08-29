²ÖÅÄÍ¥°ì¡¡ÁÄÉã¡¦ÀèÂåµ®¥Î²Ö¤ÎÏÂÉþ¤ò»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¡Ö¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¡Ê53¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¡Ê60¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢·¤¿¦¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²ÖÅÄÍ¥°ì¡Ê29¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢ÁÄÉã¤ÎÃåÊª¤ò»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡£ÁÄÉã¤È¤Ï¡¢05Ç¯¤Ë55ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÀèÂåµ®¥Î²Ö¤Î¸µÂç´Ø¡¦µ®¥Î²ÖÍø¾´»á¡£
¡¡ÀÄ¤¤ÏÂÉþ»Ñ¤Ç¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÂµ¤òÄÌ¤¹¤ÈÁÄÉã¤Î²¹¤â¤ê¤È¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿Ä¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ø·¤¤Ï¡¢¾ÃÌ×ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤Î¾ÚµòÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Êª¤ò¤¿¤À»È¤¤¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃæ¤Ëº²¤ò½É¤·¡¢¤½¤Îº²¤È¶¦¤Ë¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯Ê¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀº¿À¤ò¡¢·¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£