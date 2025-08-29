陸上男子２００メートルで世界選手権２大会連続代表の鵜沢飛羽（とわ）＝ＪＡＬ＝が２９日、茨城・筑波大で練習を公開した。ハードルを使ったトレーニングや、２０〜３０メートルのダッシュなどで調整した。大舞台が迫り、「自分の試合まであと１９日。実感は湧かないが、準備は大丈夫。残された時間を使って体よりも、心を整えていく方が大事」と現在の心境を語った。

２３年世界選手権、昨夏のパリ五輪では準決勝敗退。世界選手権では決勝進出を第一目標に掲げる。「自分の立ち位置が決勝にいけるかギリギリ。同じレベルの人が数人いて、そこの人たちと決勝（進出）を争うことになる。どっちに転がってもおかしくない。８０〜１２０メートルで先頭に立てばワンチャンある」とプランを立てている。

今月、福井で行われた大会では自己ベストの２０秒１１で優勝。日本勢初の１９秒台突破にも期待がかかるが、「決勝にいけば自ずとタイムもついてくる。出たら良かったし、出なかったら実力不足。まずは決勝の舞台で走りたい」と気負いはしない。

過去には「アニメオタク」であることも公言。レース後にキャラクターのポーズをしたこともある。世陸での決勝進出時の決めポーズには「あるんですけど、誰にも言っていない。本番まで内緒です」とニヤリ。含みを持たせたが、決勝への自信を見せた。