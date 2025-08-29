¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡ÙÂ³ÊÔ¤ÏÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤Î¹½ÁÛ¤¢¤ê¡¡¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡õ¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¤¬¸ì¤ë
¡¡¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡§The World of John Wick¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÂè3ºî¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¤È¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤·¤¿»þ·ÏÎó¤Ç¡¢¡ÈÉü½²¤Î½÷¿À¡ÉÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¥¤¥ôÌò¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤È´ÆÆÄ¤Î¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÂ³ÊÔ¤Î¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ーー´ÆÆÄ¤â¼ç¿Í¸ø¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤ÏºîÉÊ¤ò´Ñ¤ëÁ°¤Ï¡È¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤é¤·¤µ¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡È¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤é¤·¤µ¡É¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡Ë¡§»ä¼«¿È¤â¡¢¥·¥êー¥º¤â¤Î¤Î¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤òÂç¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Èー¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¯¥ì¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤Ç¤â¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤¬À®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥Ê¡Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ë¤¬¥¤¥ô¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¤¬±é¤¸¤¿¥¤¥ô¤Ï¤È¤Æ¤â¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ê¤¬¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¤¥ô¤Î»×¤¤¤äÄË¤ß¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ë¡§»ä¤Ï¤¤¤Á´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â±Ç²è¤Î¥Èー¥ó¤â¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¥¤¥ô¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨°áÁõ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Âå¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ô¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤Ï¡Ø007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤âÂÑµ×ÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¼ç±éÇÐÍ¥¤¬´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÀ®¸ù¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡§¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤ÈÇÐÍ¥¤Î´Ø·¸À¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ÈÇÐÍ¥¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦Ã¯¤·¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¤¥ô¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Û¤É¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡§¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥ô¤¬¡È°Å»¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ô¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ò¥¢¥Ê¤È°ì½ï¤ËÂç»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§µÓËÜ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇµÓËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÓËÜ¤À¤±¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤È¥ì¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¥ì¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ô¤Îº£¸å¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§¡Ø¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§Åìµþ¤Ç»£±Æ¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡§¥¯ー¥ë¡ª¡¡¤¼¤ÒÅìµþ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©»öÀ©¸Â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó¡§¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÂÚºß¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Ï»£±Æ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¦¾ì½ê¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
