»°Á¥Èþ²Â¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È²¬ÅÄ·½±¦¤ËÎ¥º§¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È»°Á¥Èþ²Â¤¬£²£¹Æü¡¢Âçºå¡¦¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ëÌç¿¿ÁÒ¸ËÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ê£¹·î£²£°Æü¸á¸å£·»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Î¼ýÏ¿¥í¥±¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£·£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¾Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦¤ò½éÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤·¡¢»°Á¥¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Î¥³¥¹¥È¥³¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¾Â¤Ï¡Ö²È»ý¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë¿å¤ä¤é¥Ó¡¼¥ë¤ä¤éÄ´Ã£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¨¤Ó¤Î¥Ü¥¤¥ë¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤ËÇã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡£¿å¤â¤ªÃã¤â¥Ó¡¼¥ë¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¡£Å¹°÷¤Î¿Í¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤È¸«¤¿¤é¡Ê¼ç¿Í¤Ï¡Ë¼Ö¤ÎÀÊ¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¤Æ¤ë¤Í¤ó¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¥¹¥È¥³¤ÏÂç·ù¤¤¤Ê¾ì½ê¡£Í×¤Ï¡ÊÉ×ÉØ¡Ë¥±¥ó¥«¤¹¤ëºàÎÁËþºÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¶Æá¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿ÊÌÁñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ã¶Æá¤ÈÃç°¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼ç¿Í¤¬¡ËÅÜ¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£¡ØËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Í¤Ø¤ó¤Í¤ó¤â¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡»°Á¥¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾å¾Â¤Ï¡Ö·Ð¸³¤¢¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Î¥º§¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤³¤ß¤¿¤¤¤ÊÈá»´¤ÊÎ¥º§¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ë¤´¤·¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ²¿¤Ë¾Â¤Ã¤¿¤«ÏÃ¤·¤Æ¤ë¡¢¤À¤ì¤¬¥É¥í¾Â¤Î¡Ä¡£¾Â¤Ï¾Â¤Ç¤â¥É¥í¾Â¤ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡»°Á¥¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£