◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

４６位で出たルーキーの青木香奈子（マイナビ）が４バーディー、ボギーなしでツアー初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーの７位で１１試合ぶりに予選を突破した。５月のパナソニックオープン以来３か月ぶりに決勝ラウンドを戦う。

プロテストを昨年６度目の挑戦で合格した２５歳は、大雨に打たれながら、ツアー自身初のボギーなしで耐え抜いた。最終１８番で３メートルの上りスライスを読み切りバーディー締め。「４アンダーという余裕をもって１８番を迎えられたことはすごく大きかった」。５アンダーに伸ばし、トップとの差を３打に詰めた。

前週のＣＡＴレディースが一つの転機になった。「予選落ちしたんですけど、串田雅実キャディーが勇気づけてくださって。成績は出ていなかったけど『悪いゴルフしてないよ』と言ってくださって…」と言葉をつまらせ、涙を浮かべた。予選落ちが決まった２日目、串田キャディーと練習場に直行。１００ヤード以内を中心に、２時間打ち込んだ。

「土日がずと休みだったので。暇というか、練習はずっとしていたけど。どうやったら予選を通過するんだろうってすごい悩んでいた」とこの３か月を振り返った。２キロ減った体重を取り戻すため、増量に取り組んでいる。前日２８日は函館市内のスープカレー人気店で、具だくさんライス大盛りをたいらげた。「失うものはないので、思いっきり楽しくプレーしたい。最終組に近いところで回れることもすごく楽しみ」。週末にギャラリーの前でゴルフをできることがうれしい。