¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£¹Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£¸Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢£²¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ä¼«¤é¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤âÍí¤ß°ìµó£´¼ºÅÀ¡££²²ó£µ¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£´¡Ë¤Çº£µ¨£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï£µ²ó£±¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¡õÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡¤òµó¤²¤¿¡£°Î¶ÈÃ£À®ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢º£²ó¤Çº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÂçµÏ¿Ã£À®¤Ë°Å±À¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£