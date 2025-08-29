今月8日の記録的大雨の影響で延期になっていた霧島市の「ふるさと霧島夏祭り」が30日、開催されます。大雨や新燃岳の噴火にも負けず、元気な街を取り戻そうと夏祭りの実行委員会は、30日に向けて準備を進めています。



霧島市では毎年、お盆前に「ふるさと霧島夏祭り」が開催されています。祭りの見どころは、至近距離から見られるおよそ3000発の花火。当初は、9日に開催される予定でしたが、記録的な大雨の影響で30日に延期されました。





ふるさと霧島夏祭りの実行委員会は、あすに向けて準備を進めていました。(記者)「夏祭りの準備が行われている霧島市商工会の霧島支所です。こちらにお楽しみ抽選会の賞品が準備されています」(霧島市商工会・松下祐太郎さん)「お盆前に毎年やっていたので、お祭りを目的に帰ってこられる方もいらっしゃったので、できれば延期したくなかった」夏祭りの会場、霧島運動場には舞台が設置されました。あすの朝から屋台用のテントなどを設営するということです。(霧島市商工会・松下祐太郎さん)「いろんな飲食店や商業施設の方も大変、苦労されているのが、手に取るようにわかるが、今回の新燃岳噴火や豪雨は、そこまで影響はなかったので、怖がらず、安心して、遊びに来ていただきたい。新燃岳よりももっとすごい花火を打ち上げるので、そこで元気をもらって帰ってもらいたい」街の人たちも30日の夏祭りを楽しみにしています。(街の人)「たくさん花火が上がって楽しいですよ。毎年行っています。孫と一緒に行っています。楽しみです。開催できるからよかったです」(記者)「新燃岳の噴火、記録的大雨。ダブルパンチに見舞われた霧島。あすの『ふるさと霧島夏祭り』で街に元気を取り戻します」