音楽事務所ムーヴィング・オンが2012年から企画／開催している12月のオムニバスイベントが＜DECEMBER’S CHILDREN＞だ。2024年は初の大阪開催となったが、2025年の＜DECEMBER’S CHILDREN＞は東京・恵比寿LIQUIDROOMで12月17日に開催される。この発表にあわせて、iVy、PEDRO、w.o.d.、yonigeといった4組の出演者が決定した。

iVy は2023年結成、東京を拠点に活動するオルタナティブポップユニット。2025年8月15日には渋谷WWWでの初ワンマンライブ＜秘色庭園＞をソールドアウトした。 PEDROは アユニ・Dがベース＆ヴォーカルを務めるバンドプロジェクト。2025年8月には日比谷野音でのワンマンライブ＜ちっぽけな夜明け＞を開催した。w.o.d.は神戸発の3ピースバンド。2025年7月にはバンド初のEP「grunge is dead」を配信リリースし、8月から東名阪ワンマンツアー＜LOVE BUZZ Tour＞を開催中だ。 yonigeは2013年結成、大阪寝屋川出身の2人組ロックバンド。2025年5月29日からバンド初の47都道府県ツアー＜yonige〜Homing tour〜＞を開催中だ。

チケットのイープラス先行予約は本日8月29日18:00から。

■＜DECEMBER’S CHILDREN＞

2025年12月17日(水) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open17:30 / start18:15

▼LINE UP

iVy

PEDRO

w.o.d.

yonige

▼TICKETS

・スタンディング ￥4,900(税込)

・U-22スタンディング￥3,900(税込)

全券種ドリンク代別、入場整理番号付

※未就学児童入場不可／小学生以上チケット必要

一般発売：11月1日(土)10:00〜

【オフィシャル先行予約(抽選)】

受付期間：8月29日(金)18:00〜9月15日(月)23:59

※お一人様申し込みで4枚まで

https://eplus.jp/dc/

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

