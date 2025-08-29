8·îºÇ¸å¤â40¡îÍ½ÁÛ¡ÄËÌ¤«¤éÆî¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¡¡Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤ÇÍë±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â
8·îºÇ¸å¤Î½µËö¤â¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢´ØÅì¡¦Åì³¤¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ï½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÚÆü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
30Æü¤Ï·§Ã«¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤â39¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï´ôÉì¸©¤ÎÂ¿¼£¸«¤ä°¦ÃÎ¸©¤ÎËÅÄ¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·îËö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±«¤ÎÍ½ÁÛ
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÀÄ¿¹¸©¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Àþ¤ÎÆî²¼¤È¤È¤â¤Ë±«±À¤ÎÂÓ¤¬Æî¤Ë²¼¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤äÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
À²¤ì¤ëÃÏ°è¤â¡¢µÞ¤ÊÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ç¤ÏÍ¼Êý¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤ÏÃë²á¤®¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤Íë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹
ËÌÎ¦¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Ç¡¢Ìë¤Î´Ö¤â25¡î¤ò²¼²ó¤é¤º¡¢Ç®ÂÓÌë¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¤Ï28¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
±«¤¬¹ß¤ëËÌÆüËÜ¤ÈËÌÎ¦¤Ï½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï25¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆîÉô¡Á¶å½£¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡:25¡î¡¡¶üÏ©¡¡:20¡î
ÀÄ¿¹¡¡:30¡î¡¡À¹²¬¡¡:32¡î
ÀçÂæ¡¡:35¡î¡¡¿·³ã¡¡:31¡î
Ä¹Ìî¡¡:34¡î¡¡¶âÂô¡¡:34¡î
Ì¾¸Å²°:39¡î¡¡Åìµþ¡¡:37¡î
Âçºå¡¡:36¡î¡¡²¬»³¡¡:37¡î
¹Åç¡¡:35¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:35¡î
¹âÃÎ¡¡:35¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:35¡î
¼¯»ùÅç:32¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:32¡î
¢£Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤³¤Þ¤á¤ÊµÙ·Æ¤ä¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
