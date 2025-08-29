ＴＢＳは２９日、ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（２６年放送予定）の海外ロケにおいて撮影時の設備品運搬車両が走行中道路から転落する事故が発生したことを発表した。トラックに乗車していた５２歳の男性ドライバー１人が死亡し、同乗していた４８歳の男性も腕を骨折するなどして現地医療機関へ搬送され、１週間入院する。

２７日、アゼルバイジャン共和国内で現地制作会社を通じて撮影に必要な衛生設備品の運搬を依頼したところ、配送を担当したトラックが山間部の道路から転落する事故が発生した。事故現場はこの時期、急な濃霧が発生しやすく、地元警察の発表では、ドライバーのハンドル操作ミスにより、トラックが道路下に転落したという。

ＴＢＳは「この度の事故により亡くなられた方のご遺族にお悔やみ申し上げますとともに、負傷された方の一日も早いご回復をお祈りいたします」とコメント。「現地での撮影においては、昨年より入念な下見を行った上で、事故が発生した８月２７日から撮影を開始する予定でした。再発防止および撮影再開に向けて、現地の制作会社を通じて周辺道路状況や天候、ドライバーのコンディションなど各所点検中です」とした。