ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡ÖÆþ¤ê¸ý¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à»Ñ¡×¿À¸Í½÷À»É»¦ ¡È°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¡É ¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ËÌó50²ó½ÐË×¤â
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£JNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¤Ç½÷À¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡£º£·î20Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½÷À¡Ê24¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô
¡Ö»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤Ç½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤À¤È»×¤¤¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£»ö·ï2ÆüÁ°¤Îº£·î18ÆüÄ«¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë½÷À¤Î¸å¤í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½÷À¤ÏÈï³²½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ò¤Î¤¾¤¤³¤à¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½é¤á¤Æ½÷À¤òÇ§¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô
¡Ö½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
JNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÉÑÈË¤Ë½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢¤ª¤è¤½50²ó¡£
ºÇ½é¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¿À¸Í¤ËÍè¤¿º£·î17Æü¡£¤Þ¤À½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë½÷À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¹ÔÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢Âà¶Ð¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë»ö·ïÁ°Æü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢½Ð¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦½÷À¤é¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬µÞ¤®Â¤Ç¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¡¢½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌë¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ó¥ë¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¿¤á¡¢°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¤Ç½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£ÃÎ¿Í¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ï¹¥ÀÄÇ¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÈÈ¹Ô»þ°Ê³°¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
