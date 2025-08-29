汐れいら、「THE FIRST TAKE」初登場で「センチメンタル・キス」をシンプルなピアノアレンジで一発撮りパフォーマンス
汐れいらが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。
第585回の今回は、SNS総再生回数2億3,000万回超、全世界でのストリーミング累計5,000万回を突破し、話題を呼んだ「センチメンタル・キス」を披露する。甘く切ないメロディにのせ、恋人との別れを惜しむ想いを素直な言葉で綴った本作を、ピアノアレンジによるシンプルな一発撮りでパフォーマンス。
■汐れいら コメント
前回「FLASH THE FIRST TAKE」に出させてもらって、その時は1人で出演したのですが今日はいつもお世話になっているキーボードの方もいて、意外にリラックスして歌うことができました。「センチメンタル・キス」は3年前にリリースした曲で、今の私が結構浮き彫りになる楽曲だなと思っているので、懐かしむような感じというよりは、新しい感じでパフォーマンスしました。
◾️シングル「ハレの日に」
2025年9月3日（水）発売
予約URL：https://erj.lnk.to/KwRvXQ
◆期間生産限定盤（CD+Blu-ray）のみ
￥2,500（税込） 品番：ESCL-6123〜6124
※TVアニメ『薫る花は凛と咲く』描き下ろしイラストジャケット
◆CD収録曲
ハレの日に、ほか収録予定
◆Blu-ray収録内容
TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ノンクレジットエンディングムービー
■＜USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”＞
▼一般発売開始
ローソン：https://l-tike.com/ushioreira/
イープラス：https://eplus.jp/ushioreira/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/ushioreira/
チケット代 5,000円（+1Drink）
2025年9月14日（日）愛知：名古屋JAMMIN’
OPEN 17:30 / START 18:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
9月15日（月・祝）大阪：梅田Shangri-la
OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
9月21日（日）北海道：札幌PLANT HALL
OPEN 17:30 / START 18:00
お問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
9月23日（火・祝）宮城：仙台enn2nd
OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000
9月27日（土）広島：Cave-Be
OPEN 17:30 / START 18:00
お問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
9月28日（日）福岡：DRUM SON
OPEN 16:30 / START 17:00
お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
10月12日（日）東京：渋谷WWWX
OPEN 16:00 / START 17:00
お問い合わせ：ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/
