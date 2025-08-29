汐れいらが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。

◆汐れいら 動画

第585回の今回は、SNS総再生回数2億3,000万回超、全世界でのストリーミング累計5,000万回を突破し、話題を呼んだ「センチメンタル・キス」を披露する。甘く切ないメロディにのせ、恋人との別れを惜しむ想いを素直な言葉で綴った本作を、ピアノアレンジによるシンプルな一発撮りでパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

■汐れいら コメント

前回「FLASH THE FIRST TAKE」に出させてもらって、その時は1人で出演したのですが今日はいつもお世話になっているキーボードの方もいて、意外にリラックスして歌うことができました。「センチメンタル・キス」は3年前にリリースした曲で、今の私が結構浮き彫りになる楽曲だなと思っているので、懐かしむような感じというよりは、新しい感じでパフォーマンスしました。

◆ ◆ ◆

◾️シングル「ハレの日に」

2025年9月3日（水）発売

予約URL：https://erj.lnk.to/KwRvXQ ◆期間生産限定盤（CD+Blu-ray）のみ

￥2,500（税込） 品番：ESCL-6123〜6124

※TVアニメ『薫る花は凛と咲く』描き下ろしイラストジャケット ©三香見サカ・講談社／「薫る花は凛と咲く」製作委員会 ◆CD収録曲

ハレの日に、ほか収録予定 ◆Blu-ray収録内容

TVアニメ『薫る花は凛と咲く』ノンクレジットエンディングムービー

■＜USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”＞

▼一般発売開始

ローソン：https://l-tike.com/ushioreira/

イープラス：https://eplus.jp/ushioreira/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/ushioreira/

チケット代 5,000円（+1Drink） 2025年9月14日（日）愛知：名古屋JAMMIN’

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 9月15日（月・祝）大阪：梅田Shangri-la

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 9月21日（日）北海道：札幌PLANT HALL

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp 9月23日（火・祝）宮城：仙台enn2nd

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：ノースロードミュージック 022-256-1000 9月27日（土）広島：Cave-Be

OPEN 17:30 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 9月28日（日）福岡：DRUM SON

OPEN 16:30 / START 17:00

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424 10月12日（日）東京：渋谷WWWX

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/