ÂÎ½Å3kgÁý¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡¿¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å vol.163¡ÚÏ¢ºÜ¥Þ¥ó¥¬¡Û
²Æ¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥Ñ¥×¥ê¥«¤ä¥ª¥¯¥é¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ê¤É¡¢²ÆÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¡È²ÆÌîºÚ¥«¥ì¡¼¡É¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¤µ¤ó¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤Û¤ó¤Î¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£
Íî¤Á¹þ¤à¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥¹¥º¥¤µ¤óÎ®¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÈëÌ©¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡©
²ÆÂÀ¤ê¤â°¦¤»¤Á¤ã¤¦¡ª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÅÁ¼ø
¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥Þ¡¼¥â¥Ã¥È¤ò½É¤¹¤Ê¤ó¤ÆÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢²ÆÂÀ¤ê¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¼¡²ó¤Ï9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Á°²ó¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶︎vol.162¡Ö¤ª¤â¤·¤íÊ¸»úT¥·¥ã¥Ä¡¢¼Â¤ÏÀïÎ¬¡©¡×
¡Ø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤È¶âÍË¤Î¸á¸å¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¤ª¤·¤ã¤ì¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¶¯¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¡È¿ä¤·¡É¤ò°¦¤Ç¤ë¤³¤È¡£
³Ø¹»¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¥ª¥¿³è¤Ë¡Ä¤ÈËèÆü¤òÊ¿ËÞ¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤Ã¤Æ¤á¤²¤¿¤êÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤ÎÄ¹½ê¤Î1¤Ä¡£
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤·¤¢¤ï¤»¤Ë²á¤´¤¹¥¹¥º¥¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢º³ºÙ¤ÊÆü¾ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
