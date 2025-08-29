9mm Parabellum Bullet、2024年・2025年のバンド結成記念日公演2年分を収録したライブDVD『act IX』発売決定
9mm Parabellum Bulletが、“9mmの日”としている9月9日にライブDVD『act IX』を発売することを発表した。
このDVDは、バンド20周年の結成日2024年3月17日にBillboard Live TOKYOでおこなわれた＜カオスの百年vo1.20＞と、バンド21周年の結成日2025年3月17日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでおこなわれた＜「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra〜カオスの百年vol.21〜＞というバンド結成記念日公演2年分を収録した作品となっている。数量限定かつライブ会場と通販サイトのみでの販売になる。
また同日の9月9日には、＜9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025＞を開催する。今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲（Odd=奇数）となる楽曲のみを演奏する＜Live「Ｏ」＞を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに行う。そして10月25日・26日は、＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」＞を東京・新宿FACEにて開催する。さらに、＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞を11月15日の埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施する。
■ライブDVD『act IX』
2025年9月9日（火）発売
\6,000（税込）／数量限定販売／ライブ会場および通販サイトのみで販売
通販サイト：http://shop.sazanga.com
※9月10日（水）12:00から販売開始
◆収録内容
2024/3/17 at Billboard Live TOKYO
カオスの百年vol.20
Brand New Day
ハートに火をつけて
Vampiregirl
One More Time
Termination
Scenes
少年の声
ロンリーボーイ
モーニングベル
All We Need Is Summer Day
光の雨が降る夜に
Lady Rainy
眠り姫
君は桜
スタンドバイミー
キャンドルの灯を
The Revolutionary
白夜の日々
Talking Machine
Ｗｉｌｄｐｉｔｃｈ
Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ
2025/3/17 at KT Zepp Yokohama
『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』Extra〜カオスの百年vol.21〜
Baby, Please Burn Out
Grasshopper
One More Time
DEEP BLUE
Mr. Foolの末路
Ｂａｔｔｌｅ March
Domino Domino
Fuel On The Fire!!
Keyword
ガラスの街のアリス
新月になれば
幻の光
それは魔法
キャンドルの灯を
The World
朝影-The Future We Choose-
カタルシス
Brand New Day
Mr. Suicide
Talking Machine
生命のワルツ
叫び-The Freedom You Need-
◾️＜カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜＞
2025年
11月15日（土）[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-3
11月16日（日）[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
11月24日（月・祝）[新潟] 新潟NEXS
11月29日（土）[神奈川] 横浜BAY HALL
12月7日（日）[山梨] 甲府CONVICTION
12月13日（土）[石川] 金沢EIGHT HALL
12月14日（日） [長野] 長野CLUB JUNK BOX
○チケット[モバイルFC先行] ※抽選先行
受付期間：6月4日（水）20:30〜6月15日（日）23:59
◾️ライブ情報
・＜9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025＞
2025年9月9日（火）東京・Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
・＜9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025 『新宿FACE、死角なし。』＞
10月25日（土）※9mm MOBILE会員限定公演
OPEN 16:15 / START 17:00
10月26日（日）
OPEN 15:15 / START 16:00
チケット料金 \6,500
チケット受付：https://eplus.jp/9mm-2025/
10月26日（日）公演のみ
オフィシャル先行：5月30日（金）21:00〜6月15日（日）23:59
・＜神室⾳楽祭2025＞
2025年9月6日（土）山形・グリーンバレー神室 特設会場
イベントオフィシャルX：https://x.com/kamuonfes
・＜New Acoustic Camp 2025＞
2025年9月13日（土）、14日（日）群馬・水上高原リゾート200
※”9mm Parabellum Bullet [Expand Session]”としての出演となり、ゲストミュージシャンをお迎えして特別編成での出演となります。
※出演日は後日発表。
イベントオフィシャルHP：https://www.newacousticcamp.com/
・＜アルカラ主催「ネコフェス2025」＞
2025年11月1日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
詳細：https://nekofes.net/
・＜LUNATIC FEST.2025＞
2025年11月8日（土）、9日（日）千葉・幕張メッセ
詳細：https://lunaticfest2025.com
関連リンク
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルサイト
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルX
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルInstagram
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルYouTubeチャンネル
◆9mm Parabellum Bullet オフィシャルTikTok