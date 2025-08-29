絢香が、9月3日に発売するオリジナルアルバム『Wonder!』の映像付き商品に収録されている＜Funtale Tour 2023＞のライブダイジェスト映像を公開した。

◆絢香 動画

本作は、「エリエールPet キミおもい」ブランドソング「ずっとキミと」や、劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles - ベルサイユ - 」から、アルバムを象徴する表題曲「Wonder!」など新曲を多数含む全11曲収録となっており、ポップス、R&B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなどジャンルに縛られない、色とりどりな楽曲たちを詰め込んだ作品だ。絢香は「もうすぐデビューから20年。節目に生まれたこの『Wonder!』という作品が、それぞれのWonderを呼び起こすような、聴いてくれるあなたの毎日に小さな光やエネルギーとして届いたらうれしいです」とコメントしている。

CDのみの商品と、DVD付き仕様のほか、ステッカーが封入された特殊ケース仕様でBlu-rayとライブCDが付く初回生産限定盤の3形態でのリリースとなり、DVDとBlu-rayには、2023年9月16日に東京国際フォーラム ホールAにて開催された＜Funtale Tour 2023＞の模様が収録され、絢香ソロバージョンにアレンジした「Victim of love」「Beautiful World」をはじめ、キャリアを彩る名曲の数々を含んだ全19曲が楽しめる。また、初回生産限定盤に付属されるLIVE CDには同公演から全15曲が収録される。

さらに、『Wonder!』リリースを記念して、8月30日、9月6日、9月13日と3週連続で、絢香のYouTube公式チャンネルにてライブ映像作品プレミア公開イベントが開催される。第1弾として公開されるのは、2014年に日本武道館で開催され、ピアノ・ギター・ストリングス17名・パーカッション1名という編成で奏でた＜にじいろTour 3-STAR RAW 二夜限りの Super Premium Live＞。第2弾では2016年に大阪城ホールで開催された10周年記念公演＜絢香 10th Anniversary SUPER BEST TOUR＞、第3弾では2017年に日本武道館で開催され、歌・ピアノ・ギターのわずか3人編成でのステージ＜Acoustic Live Tour 2017-2018 ~3-STAR RAW~＞のライブ映像が配信される。アーカイブ配信は無く、3作品とも一度限りのプレミア公開となっているので、ぜひともチェックしてほしい。

また、アルバム配信リリースはCD店着日となる9月2日に決定しており、配信予約キャンペーンも開始されている。Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save、iTunes Pre-orderで抽選で「本人直筆サイン入りポストカード」、また応募者全員に「オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。さらに、iTunes Pre-orderでは、予約期間のみ通常アルバムダウンロード価格よりプライスオフで購入できるとのこと。

なお、9月12日の千葉・松戸市森のホールを皮切りに全国25カ所を巡る＜絢香 Wonder! Tour 2025＞を開催する。現在ソールドアウトや残り僅かな公演もあるため、ぜひ早めにチェックしていただきたい。

◾️アルバム『Wonder!』

発売日：2025年9月3日（水）

予約購入リンク：https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903

レーベル：A stAtion ◆Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://ayaka.lnk.to/Wonder_pre

※配信予約応募キャンペーン詳細：https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127220

［プレゼント内容］

・抽選3名様：本人直筆サイン入りポストカード

・応募者全員：オリジナル待ち受け画像A ◆iTunes Pre-order：https://itunes.apple.com/jp/album/1829434199?app=itunes&ls=1

※ダウンロード予約応募キャンペーン詳細：https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127219

［プレゼント内容］

・抽選5名様：本人直筆サイン入りポストカード

・応募者全員：オリジナル待ち受け画像B

・予約者全員：通常アルバムダウンロード価格よりプライスオフで購入 ○CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）

仕様：特殊ケース

封入特典：ステッカー

品番：AKCO-90090〜1/B 価格：\9,350（税込） ○CD+DVD

品番：AKCO-90092/B 価格：\6,600（税込） ○CD only

品番：AKCO-90093 価格：\3,41（税込）

DISC-1 [CD] ※3形態共通

1. Wonder!

2. You’re where I wanna go

3. アソブココロ

4. Versailles - ベルサイユ -

5. Dreaming

6. ひまわりの帰り道

7. ずっとキミと

8. Feelin’ goo-good

9. Me & You

10. 花束じゃなくキミといたい

11. Versailles - ベルサイユ - Piano version



DISC-2 [Blu-ray / DVD]

「Funtale Tour 2023」LIVE映像

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. Why

7. 夢幻花火

8. 幻想曲

9. 三日月

10. Woman

11. 突き破る本能

12. Beautiful World

13. ありがとうの輪

14. AoRaKi

15. あなたの世界が

16. Have fun !!

17. To The Moon

18. Home

19. みんな空の下



DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録

「Funtale Tour 2023」LIVE音源

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. 夢幻花火

7. 三日月

8. Woman

9. 突き破る本能

10. Beautiful World

11. ありがとうの輪

12. AoRaKi

13. あなたの世界が

14. To The Moon

15. Home



◆CDショップ予約先着購入者特典

・ファンクラブ「絢香Shop」：本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット

・TOWER RECORDS：クリアファイル (A5サイズ)

・HMV：ステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別絵柄)

・楽天ブックス：コンパクトミラー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・その他CDショップ：ポストカード

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。

◾️＜絢香 Wonder! Tour 2025＞ 2025年

9/12（金）千葉・松戸 森のホール21 大ホール

開場/開演 17:30/18:30 9/14（日）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

開場/開演 17:00/18:00 9/15（月・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場

開場/開演 16:00/17:00 9/21（日）熊本・熊本城ホール メインホール

開場/開演 16:00/17:00 9/23（火・祝）宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール ※SOLD OUT

開場/開演 16:00/17:00 9/28（日）京都・ロームシアター京都

開場/開演 16:00/17:00 10/4（土）静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/5（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール

開場/開演 16:00/17:00 10/11（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館) 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/12（日）北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/19（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

開場/開演 16:00/17:00 10/25（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール

開場/開演 16:00/17:00 10/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/1（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/3(月・祝) 新潟・長岡市立劇場

開場/開演 16:00/17:00 11/8（土）広島・広島文化学園HBGホール

開場/開演 16:00/17:00 11/9（日）岡山・倉敷市民会館

開場/開演 16:00/17:00 11/15（土）東京・東京国際フォーラム ホールA

開場/開演 16:00/17:00 11/16（日）大阪・フェスティバルホール

開場/開演 17:00/18:00 11/23（日）山形・シェルターなんようホール(南陽市文化会館)

開場/開演 16:00/17:00 11/24（月・祝）宮城・仙台サンプラザホール

開場/開演 16:00/17:00 11/29（土）福岡・サンパレス ホテル&ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/30（日）山口・KDDI維新ホール

開場/開演 16:00/17:00 12/6（土）兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

開場/開演 16:00/17:00 12/7（日）滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール

開場/開演 16:00/17:00 チケット料金 全席指定：9,400円（税込）

※未就学児童入場不可

チケット発売リンク：https://lit.link/sogoticket