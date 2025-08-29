南シナ海にある熱帯低気圧は、明日30日にも台風に発達する予想ですが、大陸方面へ進むため、日本への影響はない見込みです。しかし、フィリピンの東の海上には活動が活発な雲があり、この先、熱帯じょう乱となって日本付近へ北上してくる可能性があります。

南シナ海で台風発生の予想 日本に影響なし

今日29日午後3時現在、南シナ海に熱帯低気圧があり、今後、台風に発達する見通しです。しかし、その後は西に向かって大陸方面に進むため、日本への直接的な影響はないでしょう。

来週後半は熱帯じょう乱が北上か

この先、9月1日から2日にかけて前線を伴った低気圧が北日本付近を東進し、2日は前線が本州付近を南下するでしょう。



来週後半、前線は東の海上に離れますが、熱帯じょう乱が南の海上から日本付近に北上してくる可能性があり、その動向次第で天気が大きく変わる見込みです。まだ予想の幅が大きく、台風に発達するかわかりませんが、来週は南の海上の動きに注目が集まりそうです。

来週前半まで日差し強烈 後半は熱帯じょう乱次第

北海道から東北は、低気圧や前線の影響で、度々、天気が崩れるでしょう。特に1日(月)から2日(火)は大雨の恐れがあるため、雨の降り方に注意が必要です。



関東から九州では、明日30日から9月1日(月)にかけては、にわか雨はあるものの強烈な日差しの照り付ける所が多いでしょう。2日は雲が増えて日本海側を中心に雨の降る所がある見込みです。3日以降は、太平洋側を中心に雨が降る予想ですが、北上してくる熱帯じょう乱の動き次第で天気が変わるため、最新の情報をご確認ください。