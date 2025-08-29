日置市の課長級の職員(54)が飲酒したのちに車を運転し、コンビニで買い足した酒を飲んで、再び運転したなどとして停職6か月の懲戒処分を受けました。更に運転していた車は車検切れ。職員は29日付で依願退職したということです。



（日置市・永山由高市長）

「日置市の課長級の職員が飲酒後の自動車運転および、車検切れの自家用車の使用を行っていたということが判明しました。誠に申し訳ございませんでした」





停職6か月の懲戒処分を受けたのは、日置市の総務企画部に所属する管理職の職員(54)です。日置市によりますと、職員は有給休暇中の8月5日、正午過ぎに鹿児島市の公園の駐車場で500ミリリットル缶を2本、350ミリリットル缶1本を飲酒。そして、午後3時ごろに、自らの普通乗用車を運転し、コンビニで350ミリリットル缶1本を購入。遊技場の駐車場で飲酒したということです。その後、職員は再び運転し日置市の自宅に帰る途中の午後4時頃、「ふらついて運転をしている」と後続車から警察に通報があり、駐車場で休憩しているところを職務質問され発覚したということです。更に、職員が運転していた普通乗用車は、約9か月前に車検が切れていて、車検切れを認識しながらも、日常的に乗車していたということです。職員は「法令順守を怠ったことは公務員としてあるまじき行為で、私の身勝手な行動により、永山市長をはじめ日置市職員の皆さんの信用を失墜させたことを」申し訳なく思っています」とコメントしていて、29日付けで依願退職したということです。