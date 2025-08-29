Êª²Á¹â¤Ç¿Íµ¤½¸¤Þ¤ë¡¡É´²ßÅ¹¤Ç¡Ö¿©ÉÊ¥®¥Õ¥È¡×¤Î½èÊ¬¥»ー¥ë
¤½¤´¤¦¹ÅçÅ¹¤Ç29Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥®¥Õ¥È½èÊ¬¥»ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃæ¸µ¤Î»þ´ü¤ò²á¤®¡¢°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊ¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤ª¤è¤½600¼ïÎà¡¢2Ëü7000ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶â´Ý¿¿ÈÁµ¼Ô
¡Ö¿©ÉÊ¥®¥Õ¥È¤Î½èÊ¬¥»ー¥ë¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢ºÇ¸åÈø¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤´¤¦¹ÅçÅ¹¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¼Â¤Ë300¿Í°Ê¾å¤Ç¤¹¡£Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿©Âî¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡£ÃÍÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÖÈ¾³Û¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ÊÌý¤ò¡Ë20ËÜ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£Æü»ý¤Á¤¬¤·¤ÆÉáÃÊ¤Ç¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¡£È¾³Û¤Ê¤Î¤Ç¡£Ìý¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÌÍÎàÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¡Ê²Æ¤ò¡Ë¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤á¤ó¤Ï»Ä½ë¤Ç¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤ß¡¢ÉÊÂ·¤¨¤òµîÇ¯¤Î2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¡Ê¿Íº®¤ß¤Ç¡ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¡Ê¿©ÉÊ¤¬¡Ë¹â¤¤¤«¤é°Â¤¤¤Î¤ò¤á¤¬¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«²È·×¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥»ー¥ë¤Ï31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯8·î29ÆüÊüÁ÷¡Õ