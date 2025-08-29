¼«±Ò´±¼«»¦¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¸¶°ø¤ÈÁÊ¤¨¡×°äÂ²¤È¹ñ¤¬ÏÂ²ò¡¡¿´ÍýÅªÉé²Ù¤«¤±¤¿¤È¹ñÂ¦¤¬Ç§¤á¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
4Ç¯Á°¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâº´À¤ÊÝ´ðÃÏ½êÂ°¤Î¸î±Ò´Ï¤Ç¡¢ÃËÀ¼«±Ò´±¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ï29Æü¡¢Ä¹ºêÃÏºÛº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÂ¦¤Ï¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ç¶¯¤¤¿´ÍýÅªÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâº´À¤ÊÝ´ðÃÏ½êÂ°¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤Ç2021Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡¢Åö»þ20ºÐ¤ÎÀ¾»³ ÂçÌï³¤»ÎÄ¹¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¹¡£
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯Ì¤À®Ç¯¤ÇÆ±Î½¤È°û¼ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾å´±¤«¤éÈ¿¾Ê¥Îー¥È¤òËèÆü½ñ¤¯¤è¤¦»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸î±Ò´Ï¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¸î±Ò´Ï¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å´±¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¡¢´ÏÆâ¤Ç¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¾å´±¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¼«»¦¤Î¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·Ìó7800Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢¹ñÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¤ËÄ¹ºêÃÏºÛº´À¤ÊÝ»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÏÂ²ò¶¨µÄ¤Ç¡¢¸î±Ò´Ï¤Î´ÏÄ¹¤¬À¾»³¤µ¤ó¤òÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤µ¤»¡¢¶¯ÅÙ¤Î¿´ÍýÅªÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¹ñ¤¬²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Î¸Æó¤µ¤ó¤ÏÀîÃªÄ®¤Î¼«Âð¤Ç29Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤ËÏÂ²ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉã ¸Æó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÊè¤ÈÊ©ÃÅ¤È2¤«½ê²ó¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¤ªÁ°¤ÎÌµÇ°¤¬À²¤é¤»¤¿¤è(¤ÈÊó¹ð¤·¤¿)¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¶â³Û¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÅª¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÆÈ¯ËÉ»ß¡×
Ìó2Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖºÛÈ½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸Æó¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¹ñ¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉã ¸Æó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹ñ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤«¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¾åËëÎ½´ÆÉô¤Ï¡ÖÂâ°÷¤Ë¤ª¤±¤ë¿´¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¡¢Ââ°÷¤Î¼«»¦»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£