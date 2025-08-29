新車189万円！ トヨタ「“めちゃ安い”プリウス」がスゴイ！ 超シンプルな“廉価版”でも名車の素質アリ！ 装備ナシナシの斬新「割り切りモデル」プリウスEXに大注目！

新車189万円！ トヨタ「“めちゃ安い”プリウス」がスゴかった！

トヨタ「プリウス」は、世界初の量産ハイブリッド車という偉業を成し遂げたモデルです。

「21世紀に間に合いました」というキャッチコピーと共に登場し、その燃費性能の良さで世界中に衝撃を与えました。

現在でもハイブリッドカーの代名詞となるほどの知名度と性能を有するプリウスですが、そのシリーズにはあまり知られていない「EX」というモデルも存在しました。

新車189万円！ トヨタ「"めちゃ安い"プリウス」がスゴイ！

「プリウスEX」と聞いてもピンとこない人もいるでしょう。

それもそのはず。プリウスEXは2009年から2012年の3年間だけ販売された、ちょっと珍しい特別なプリウス。

2009年5月に3代目プリウスの販売がスタートする際に、トヨタは“2代目”プリウスのグレード体系を見直し、ビジネスユースを狙ったモデルとして「EX」グレードのみ販売を続行しました。

これは言うなれば、「新旧プリウスの併売」です。

こうして登場した2代目プリウスあらためプリウスEXは、外板色のカラーを「スーパーホワイトII」「シルバーメタリック」「ブラック」の3色のみ、内装色にいたってはグレー1色とシンプルな設定とし、フロントグリルは外板色と同じカラーで統一。

またフォグランプは無く、タイヤのホイールキャップを販売店装着オプションに変更するなど簡素化を進め、選択肢を徹底的に狭めました。

しかしこの簡素化したメリットとして、車両価格を圧倒的に“安く”設定できました。

当時のプリウスEXの価格（消費税込）は、189万円。

発売したばかりの3代目プリウスの最廉価グレードである「L」が205万円だったので、プリウスEXはそれより16万円もお得な価格設定だったのです。

ただし、ただ安いモデルというわけではありません。

パワートレインは通常の2代目プリウスと同じで、デュアルステージSRSエアバッグ（運転席・助手席）など安全装備をはじめとした基本性能や、湿度センサー付の電動インバーターエアコンなどの装備はそのまま継承。

また、一応はビジネスユースという名目の「法人向け車両」でしたが、個人でも購入が可能だったので、ハイブリッドカーの入門用にも最適でした。

誕生から3年後となる2012年には販売を終了し廃盤となってしまったプリウスEXでしたが、ハイブリッドカーの低価格化を実現し普及を広めた立役者と考えると、プリウスEXはプリウスの歴史に残る名車だったかもしれません。