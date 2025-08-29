近畿日本鉄道（近鉄）は、平日夜間の特急列車をお得に利用できる「チケレス夜割キャンペーン」を実施します。対象期間は2025年9月1日から10月31日まで（期間限定）。スマートフォンなどから特急券を購入できる「近鉄特急チケットレスサービス」の利用を条件として、平日20時以降に主要駅を発車する特急の料金が最大150円割引となります。

平日20時以降の特急が最大150円引きに！

「チケレス夜割キャンペーン」は、仕事帰りなどの夜間時間帯に、座って快適に移動できる近鉄特急のおトクなサービスです。

対象となるのは、平日の20時以降に以下の対象駅（大阪難波駅、大阪上本町駅、鶴橋駅、大阪阿部野橋駅、京都駅、近鉄丹波橋駅、近鉄名古屋駅）を発車する特急列車。土休日は対象外で、割引を受けるには、駅の窓口や券売機ではなく「近鉄特急チケットレスサービス」で特急券を購入する必要があります（会員登録の有無は問いません）。

割引後の発売額は、通常料金520円の区間が100円引きの420円、通常料金920円の区間が150円割引の770円となります。

利用の際の注意点

「チケレス夜割キャンペーン」は、こどもの特急料金は割引の対象外となります。また、「ひのとり」のプレミアムシートや「しまかぜ」など、デラックスシートを利用する場合は、割引対象外の特別車両料金が別途必要となります。

なお、すでにキャンペーン対象となる特急券を割引なしで購入している場合でも、キャンペーンの取扱い開始後（8月25日10時以降）に乗車変更を行うことで、割引の適用が可能です。

この機会に、おトクで快適な近鉄特急「チケレス夜割キャンペーン」を利用してみてはいかがでしょうか。

（画像：近畿日本鉄道）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）