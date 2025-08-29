pachae¡¢¿·¶Ê¡Ö±¢¤Ë¤Ê¤êÆü¸þ¤Ë¤Ê¤ê¡×¤¬¼çÂê²Î¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù3rd SeasonÊüÁ÷·èÄê¡£²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áPV¸ø³«¤â
pachae¤Î¿·¶Ê¡Ö±¢¤Ë¤Ê¤êÆü¸þ¤Ë¤Ê¤ê¡×¤¬¼çÂê²Î¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù3rd Season¤¬¡¢10·î3Æü¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ëpachae¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤¬ßÚÎö¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²»»³¡ÊVo¡Ë¤Ï¡¢Æü¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é±¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¢¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Æü¸þ¤¬µ±¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¤³¦¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆü¸þ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤â¤º¤Ã¤È±¢¤Ë¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤·¤âÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æµ±¤¯»þ¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áPV¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤È¥¢¥Ë¥á¤¬¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£
◾️¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù3rd Season
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¦TOKYO MX¡ÊTOKYO MX1¡Ë
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ54Ê¬¡Á Ëè½µ¶âÍË
¡¦¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ48Ê¬¡Á Ëè½µÆüÍË
¡¦BSÄ«Æü
10·î6Æü¡Ê·î¡Ë22»þ54Ê¬¡Á Ëè½µ·îÍË
¢¨TVer¡¦YouTube¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¢¡WEB
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://s.mxtv.jp/anime/hyakusho_kizoku/
¸ø¼°¾ðÊóX¡§https://x.com/hyakusho_kizoku
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/anime_hyakusho
◾️¡ãpachae presents ¡ÖTrick or Trick¡×¡Á¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥ó¡Á¡ä
2025Ç¯
11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå Live House Pangea ³«¾ì18:30 ³«±é19:00
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ ²¼ËÌÂôDaisyBar ³«¾ì18:30 ³«±é19:00
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä¡ï2,800- / ³Ø³ä¡ï2,000-
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://eplus.jp/pachae/
