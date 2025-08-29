新車約103万円！ 日産の「小さなSUV」がスゴい！ 全長4m以下＆MTあり！ トヨタ「ライズ」のライバル的存在の「マグナイト」インド仕様どんなモデル？

日産の「小さなSUV」がスゴい！

昨今、日本メーカーが海外で多く展開しているのがクロスオーバーSUVです。

北米や欧州だけでなく、アジア市場でも複数のモデルを展開しており、中には日本導入が期待される魅力的なクルマも存在します。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「小さいSUV」です！（30枚以上）

例えば、日産がインドで販売している「マグナイト」は、日本でも重宝されそうなコンパクトサイズのSUVです。

インドで大人気の日産「マグナイト」

マグナイトは、日産が2020年からインドで販売している5ドアのクロスオーバーSUVです。

ボディサイズは全長3994mm×全幅1758mm×全高1572mmとコンパクト。日産が国内展開しているSUVの「エクストレイル」や「キックス」といったモデルよりも小さい同社で“最小SUV”となっており、他メーカーだとトヨタ「ライズ」に近いサイズ感で、ライバル的存在になる得るでしょう。

エクステリアは細く吊り上がったヘッドライトと、中央に「NISSAN」のエンブレムを配した六角形の大型フロントグリルが特徴。

日産車といえばV字型の「Vモーション」のグリルがおなじみですが、マグナイトは当初ダットサンブランド車として開発していたため、Vモーションではないデザインになったとされています。

また、最低地上高は205mm、フロントとリアには迫力あるデザインのアンダーガードを装備するなどSUVらしい力強さを感じさせるデザインです。

2024年にはマイナーチェンジが行われ、フロントとリアのデザインを一部変更。さらにフロントとリアはLEDライトに換装し、新たにルーフレールを装備するなど、従来の魅力はそのままに高級感がアップしました。

インテリアはグレードによって異なるものの、装飾をできるだけ抑えたシンプルかつ上質な雰囲気にまとめられています。

パワーユニットは1リッター直列3気筒エンジンで、自然吸気エンジンの「B4D型」とターボエンジンの「HRA0型」の2種類。最高出力は、自然吸気エンジンが72ps／6250rpm、ターボエンジンが100ps／5000rpmです。

トランスミッションは5速MTのほか、自然吸気エンジンには5速AMT（機械式AT）、ターボエンジンにはCVTが設定されます。また、駆動方式は、4WDはなく、FFのみとなっています。

インドでの価格は61万4000ルピーから92万7000ルピーで、日本円では約103万円から約155万円で販売されています。

インドはコンパクトSUV人気が高いため、さまざまなモデルがひしめき合う激戦区。その中でマグナイトは累計150万台以上を出荷する人気モデルとなっています。

日本でもコンパクトSUVの需要は高いことから、日本に導入された場合は高い支持を得るかもしれません。