°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¾òÎã°Æ¡£ÂçÃÝ¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£±Û¸¢¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¡×
8·î29Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤ÏÅìµþÆü¿·Ê¹¤Î¡Ö¡ãËÜ²»¤Î¥³¥é¥à¡ä¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¡ËÌ´ÝÍºÆó¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤ÈÀÄÌÚÍý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¥¢¥Ê¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡ÖÅìµþ¿·Ê¹¤ÎËÌ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤¹¡£24Æü¤ÎÁ°Àî¤µ¤ó¤ËÂ³¤¡¢»ä¤â°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡×¾òÎã°Æ¤ËÊª¿½¤·¤Þ¤¹¡£¹áÀî¸©¤Ç¤â5Ç¯Á°¤Ë»Ò¶¡¤Î¥²ー¥à»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Ç¤¹¡£²¿¸Î¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤ª¾å¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤«¡£¼Ò²ñ¤¬¾®Ãæ³Ø¹»²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÔÌ±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡£ÌäÂê¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é²ÈÄí¤ÇÏÃ¤»¡¢¿Æ»Ò¤Ç·è¤á¤í¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤È¤¤¤¦¼«Î©¤ÊÏÃ¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤È¤¤¤¦ÊÛ²ò¤Ï¼çµÒÅ¾ÅÝ¡£¸ø¸¢ÎÏ¤¬»äÀ¸³è¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤é¤Ï²¿¤â·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¶ò¤«¤ÊÌ±¤Ç¤¹¡£¿å¸Í²«ÌçÍÍ¡¢¤¢¤Ð¤ì¤óË·¾·³ÍÍ¡¢¤¼¤ÒÄá¤Î°ìÀ¼¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÎÏÃ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¸ø¸¢ÎÏ¤Ë¸ø»äº®Æ±¤òµö¤»¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÇÉ×ÉØ¤ÏÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¡Ø1984Ç¯¡ÙÊÂ¤ß¤Î¤Ð¤«¾òÎã¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¤Þ¤¢¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤ß¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¬À©¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎËÌÀ»Ô¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤¤¤Ö¤óÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀÄÌÚÍý¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äËÜÅö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Îµ»ö¤ÇËÌ´Ý¤µ¤ó¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ëÄÌ¤ê¡¢³Î¤«¤ËÂçÃÝ¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë»Ò¶¡¤¬ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤«¤·¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï²ÈÄí¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤ÇË¡Î§¤È¤«¾òÎã¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¾å¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ø¸¢ÎÏ¤¬»äÀ¸³è¤ÎÆ»ÆÁ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤ÏÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¾òÎã¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤ÐÎã¤¨¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î²þ·ûÁð°Æ¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤Ï¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·ûË¡¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤¤¤¬¤ß¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤¢¤ë¤·¤Í¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤ÏËÜÅöËÌÂ¼¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç·è¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ÏÂçÌäÂê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡Ö»Ò¶¡¤Ë¹ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þÂå¤ÏÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¿¤À¿Æ¤ÎÊý¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û»Ò¶¡¤¬¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤ËÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ã¤Æ¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×
ÂçÃÝ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸«¤¹¤®¤Ê¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¡×
ÃÅÌª¡ÖÇ¯¡¹¡¢»ÈÍÑÊ¿¶Ñ»þ´Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤À¤±¤É¡¢ÅÔ¤È¤«»Ô¤È¤«¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±Û¸¢¹Ô°Ù¡×
ÀÄÌÚ¡ÖËÜÅö±Û¸¢¹Ô°Ù¤À¤·¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦±Û¸¢¹Ô°Ù¤ò¤ª¾å¤Ë¤¹¤¬¤ë»ÔÌ±¼Ò²ñ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ·òÁ´¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡ÖÉÔ·òÁ´¤À¤·´í¸±¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×