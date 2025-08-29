TBSは29日、26年に放送が決定した同局系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）続編の海外ロケで、死亡事故が起こったことを公表した。27日にアゼルバイジャン共和国内で、撮影時の衛生設備運搬車両が走行中道路から転落する事故が発生した。

現地製作会社を通じて撮影に必要な衛生設備品の運搬を依頼していたところ、配送を担当していたトラックが山間部の道路から転落する事故が発生。トラックに乗車していた52歳男性ドライバー1人が死亡し、同乗していた48歳男性も腕を骨折するなどして現地の医療機関へ搬送され、1週間入院するという。

2人はともに現地在住の外国人スタッフ。地元警察は、ドライバーのハンドル操作ミスにより、トラックが道路下に転落したと発表した。事故現場では、この時期急な濃霧が発生しやすくなっているという。

事故を受けTBSは「この度の事故により亡くなられた方のご遺族にお悔やみを申し上げますとともに、負傷された方の一日も早いご回復をお祈りいたします。現地での撮影においては、昨年より入念な下見を行った上で、事故が発生した8月27日から撮影を開始する予定でした」とコメントした。

さらに「再発防止および撮影再開に向けて、現地の制作会社を通じて周辺道路状況や天候、ドライバーのコンディションなど各所を点検中です」と報告した。