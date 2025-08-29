Charaが、2025年9月21日にデビュー満34周年を迎え35周年イヤーが始まったことを発表した。

デビュー満34周年を迎える2025年9月に、新曲「Lush Life」（ラッシュ・ライフ）と未発表曲「僕は残像」をソニー・ミュージックレーベルズ／レガシープラスより2曲同時に配信リリースする。この発表に合わせ、特設サイトとティザー映像も同時に公開された。

《忘れられないほど美しく、悲しい》という言葉をモチーフにして生まれた新曲「Lush Life」は、Charaにしか描けない独自の視点の詞世界とSeiho氏を共同サウンドプロデューサーに迎え創りあげた美しいメロディ＆サウンドが見事に融合した、儚くも優しくてあたたかいラブソングに仕上がっているという。同時リリースとなる未発表曲の「僕は残像」は高木祥太（BREIMEN）をサウンドプロデューサーに迎え、ドリーミングで浮遊感のあるサウンドが印象的な切ない失恋ソングとなっているとのこと。

▲「Lush Life」ジャケット写真

そして11月には、先行配信シングル「Lush Life」と未発表曲「僕は残像」を含む、ラブソングベストアルバム『The Love Songs of Chara “Lush Life”』をリリースする。デビュー以降、常に恋する気持ちに寄り添い歌い続けてきたCharaが、これまでに発表してきた数々の作品の中から“恋や愛”にまつわる作品を自ら選曲しコンパイルした、ラブソングの集大成ともいえるベストアルバムとなるとのことだ。

さらに、Charaがバンドメンバーと届ける秋のワンマンライブ＜Chara Live 2025 〜Lush Life〜＞が東名阪にて開催される。すでに10月〜11月の3会場の開催は発表されていたが、東京公演がソールドアウトにつき、12⽉5日に東京・EX THEATER ROPPONGIにて追加公演の開催が決定した。バンドメンバーは、皆川真⼈（Key）、平岡恵⼦（Cho, G）、⽵本健⼀（Cho）、井上銘（G）、⾼⽊祥太（B）、平陸（Dr）のメンバーがライブを彩る。東京追加公演のチケットは、ファンサイト『チャラモバ』にて8⽉29⽇18時より先⾏受付開始。イープラスでのプレオーダーが9⽉19⽇18時より受付開始となる。名古屋、⼤阪公演のチケットは⼀般発売中だ。

◾️デジタルシングル「Lush Life」

2025年9月17日（水）リリース ◆配信曲

M1.Lush Life [作詞: Chara & HIMI / 作曲: Chara & Seiho]

＊Sound Co-Produced by Seiho

M2.僕は残像 [作詞・作曲: Chara]

＊Sound Produced by Shorter Takagi（BREIMEN）

◾️ラブソングベストアルバム『The Love Songs of Chara “Lush Life”』

2025年11月5日（水）リリース

予約：https://chara.lnk.to/LoveSongs_LushLife ・2枚組：MHCL-31103〜4│全30曲収録予定

・価格：4,950円（税込）

・仕様：高品質CD Blu-spec CD2仕様

発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ／レガシープラス ◆収録予定曲

【DISC-1】

・Junior Sweet

・Duca

・やさしい気持ち

・ミルク

・Violet Blue

・僕は残像（9/17配信シングル M2）

他、全15曲収録予定

【DISC-2】

・小さなお家

・Swallowtail Butterfly〜あいのうた〜（REMASTERED 2015）/ YEN TOWN BAND

・タイムマシーン

・しましまのバンビ

・Tiny Tiny Tiny

・Lush Life（9/17配信シングル M1）

他、全15曲収録予定 ◆アルバム予約・購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：A4クリアファイル

・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

・Sony Music Shop：ポストカード

・応援SHOP特典（※応援SHOP対象店舗は後日発表）：スマホサイズ・ステッカー

※特典は無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

◾️＜Chara Live 2025 〜Lush Life〜＞ ・東京

⽇時：10⽉13⽇（⽉・祝） 開場 17:00 / 開演 18:00 ＊SOLD OUT

会場：⼤⼿町三井ホール（東京都千代⽥区⼤⼿町1-2-1 Otemachi One 3F） ・名古屋

⽇時：11⽉11⽇（⽕） 開場 18:00 / 開演 19:00

会場：DIAMOND HALL（名古屋市中区新栄2-1-9 雲⻯フレックスビル⻄館5F） ・⼤阪

⽇時：11⽉29⽇（⼟） 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：森ノ宮ピロティホール（⼤阪市中央区森ノ宮中央1-17-5） ・東京・追加公演

⽇時：12⽉5⽇（⾦） 開場 18:00 / 開演 19:00

会場：EX THEATRE ROPPONGI（東京都港区⻄⿇布1-2-9） ◆出演：Chara

Band Members：皆川真⼈（Key.）、平岡恵⼦（Cho., Gt.）、⽵本健⼀（Cho.）、井上銘（Gt.）、⾼⽊祥太（Ba.）、平陸（Dr.） ◆チケット料⾦：

全席指定

SS席（前⽅席保証・お⼟産付き） 12,000円（税込）

S席 9,500円（税込）

A席 7,900円（税込）

※お⼀⼈様4枚まで購⼊可能

※未就学児童⼊場不可 / ⼩学⽣以上チケット必要 チケット発売⽇：

[東京追加公演]

・ファンサイト『チャラモバ』最速先⾏受付（抽選）：8月29日（⾦）18:00〜9月15日（⽉・祝）23:59

※『チャラモバ』は⽉額330円（税込）で加⼊できる、スマートフォン向けCharaオフィシャル・モバイルファンサイトです。https://www.charamobile.net/

・プレオーダー（抽選）：9月19日（⾦）18:00〜10月1日（⽔）23:59

受付URL（イープラス）：https://eplus.jp/chara/

[名古屋・⼤阪公演]

チケット⼀般発売中 主催：ハッピートーイ

企画制作：ハッピートーイ / ワイズコネクション

公演に関するお問い合わせ：ワイズコネクション 【Mail】 info@ys-connection.co.jp

◾️イベント出演情報 2025年

・8⽉30⽇（⼟）、31⽇（⽇）「六呂師 Starry Music Festival 2025」 六呂師⾼原 ※DAY-2に出演

・9月6日（土）「京都未来創造フェスティバル」 ロームシアター京都 サウスホール ※Chara with HIMIで出演

・9月27日（土）、28日（日）「Karatsu Drop Festival 2025」 佐賀・虹の松原海⽔浴場 ※DAY-2に出演

・10月18日（土）、19日（日）「鯖江JAZZフェスティバル2025」 鯖江市西山公園 特設会場 ※DAY-1に出演

