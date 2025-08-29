À¾Éð¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¿·²ÃÆþ¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤Ç¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¡¡º¸¼êÄË¤á2²ó¤Ç¸òÂå¡¡ÆâÌî¿Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÆþ¤ìÂØ¤¨
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
À¾Éð¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî·½ÂÀÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¤Ø¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÇµå¤¬¥µ¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Îº¸¼êÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤êµÏ¿¤Ï¥Ò¥Ã¥È¡£ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÂå¤È¤Ê¤ê¥»¥«¥ó¥É¤Î»³Â¼¿ò²ÅÁª¼ê¤¬¥µ¡¼¥É¤Ø¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÂìß·²Æ±ûÁª¼ê¤¬¥»¥«¥ó¥É¤Ø¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤ØÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü2ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ïº£µ¨7·î11Æü¤ËÆþÃÄ¤·¤³¤³¤Þ¤Ç29»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.227¤ÎÀ®ÀÓ¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Ï7ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤È2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£