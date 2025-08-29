関智一、『ドラえもん』スネ夫になりきるため「部屋を一個借りた」徹底した役作りにスタジオ衝撃

漫画＆アニメを愛するマヂカルラブリー（野田クリスタル、村上）が人気声優をゲストに招き、色々なことをトークしたり、企画を試したりして、その人気声優の魅力に迫る声優バラエティ『声優談子』！

8月26日（火）に放送された同番組では、中尾隆聖、関智一、森久保祥太郎がゲストとして登場した。

『それいけ！アンパンマン』ばいきんまん役＆『ドラゴンボールZ』フリーザ役の中尾、『ドラえもん』スネ夫役の関、『東京リベンジャーズ』稀咲鉄太役の森久保。今回は唯一無二の声をもつ、国民的悪役＆いじわるキャラのレジェンド声優3人が集結した。

【映像】関智一、“スネ夫役”抜擢の裏側「まずはドラえもん役を受けなさい」

番組では、関がスネ夫役を掴むまでの意外な裏話が語られた。

というのも、関にとってスネ夫の声は「学生時代からのモノマネレパートリーの1つだった」そう。

そのため、当初からスネ夫役を狙っていた関だったが、「最初はドラえもん（のオーディション）から受けないといけなかった。『まずはドラえもん役を受けなさい』って言われて」と回顧。結果、ドラえもん役は不合格だったものの、そこからスネ夫役のオーディションを受けることができたという。

また、お金持ちのスネ夫になりきるため、収録現場に行く際には「財布の中のお金は多めにしている」といった工夫も。

さらに、「スネ夫はコレクションをするキャラなので。いろんなものを集めるようになった。スネ夫を演じるために部屋を一個借りた」と徹底した役作りが明かされると、スタジオの面々は「えぇ〜？」と驚いていた。