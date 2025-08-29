吉岡里帆の華やか浴衣姿に会場歓声 天然っぷりも発揮「朝から『ラヴィット！』に出て頭が働いていなくて（笑）」
俳優の吉岡里帆が29日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』初日舞台あいさつに登壇。ピンク色の浴衣姿を披露し会場のファンを沸かせた。
【全身ショット】可愛すぎます…！華やかな浴衣姿で登場した吉岡里帆
原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子と、誰にも言えない過去を抱える工藤発が引かれ合いながらも、謎に翻ろうされていくミステリー×ラブロマンス。
吉岡は撮影から約1年後の公開を迎え「もはや撮影が懐かしく思います」と回顧。「ちょうど明日8月30日で、工藤とレコぽんがずっと同じ時間を過ごしていた日になるので、夏が終わらないというのをお届けできたらと思います」と笑顔で呼びかけた。
MCから共演者との撮影エピソードを聞かれると、「一人一個質問していくのは…？」とポカンとしたが、MCから「それは次の回でやるやつです…」と訂正され「朝から『ラヴィット！』に出てて頭が働いていなくて（笑）」と苦笑い。天然っぷりに会場も笑いに包まれた。
気を取り直した吉岡は「花瀬（琴音）さんが小黒として出てきてくれたときに、漫画から飛び出してきたような衝撃が大きくて。まさに小黒という感じがしてすごく感動しました」と驚いたことを明かしていた。
初日舞台あいさつにはほか水上恒司、竜星涼、柳俊太郎、梅澤美波（乃木坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴音、池田千尋監督も登壇した。
【全身ショット】可愛すぎます…！華やかな浴衣姿で登場した吉岡里帆
原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子と、誰にも言えない過去を抱える工藤発が引かれ合いながらも、謎に翻ろうされていくミステリー×ラブロマンス。
MCから共演者との撮影エピソードを聞かれると、「一人一個質問していくのは…？」とポカンとしたが、MCから「それは次の回でやるやつです…」と訂正され「朝から『ラヴィット！』に出てて頭が働いていなくて（笑）」と苦笑い。天然っぷりに会場も笑いに包まれた。
気を取り直した吉岡は「花瀬（琴音）さんが小黒として出てきてくれたときに、漫画から飛び出してきたような衝撃が大きくて。まさに小黒という感じがしてすごく感動しました」と驚いたことを明かしていた。
初日舞台あいさつにはほか水上恒司、竜星涼、柳俊太郎、梅澤美波（乃木坂46）、フィガロ・ツェン、花瀬琴音、池田千尋監督も登壇した。