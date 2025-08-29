◇米女子ゴルフツアー FM選手権 第1日（2025年8月28日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、日本女子6人目のメジャー初優勝を飾ったAIG全英女子オープン以来4週ぶりに米ツアーに復帰した山下美夢有（24＝花王）は5バーディー、4ボギーの1アンダー71で回り、47位で滑り出した。

「前半は荒れたゴルフで、パーセーブもできなかった。ラフからパーオンできず、もったいないボギーが多かった」。インから出て11番で3パットを喫し、13番と14番で連続ボギーを叩き3オーバーまで後退した。しかし16番で3メートルのチャンスをものにして、18番では1メートルにつけて挽回した。

後半の2番で4メートルを沈めると、4番では6メートルをねじ込んだ。5番でスコアを落としたものの、7番パー5で第3打を1メートルにつけて取り返し、1アンダー71でホールアウトした。

米ツアー初勝利を挙げた全英女子オープンの翌週は日本ツアー北海道meijiカップに出場。その後はオフに入ったが、コーチの父・勝臣さんと一緒に練習も積んできた。

メジャーチャンピオンとしてツアーに戻ってきたが「気持ちはそんなに変わらない。いつも通りの感じでティーグラウンドに立てた」と特別な気負いは緊張感はなかった。

トップとは6打差。「しっかり修正して、明日はボギーを減らして伸ばせるように頑張りたい」。2日目の追い上げを誓った。