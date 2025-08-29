¡Ú¶å½£½é¡Û¡ÖÅÅ»Ò¥¿¥°¡×ËÜ¤Ë¶´¤ó¤ÇËü°ú¤ËÉ»ß¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î½ñÅ¹¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡Èï³²¤¬Ç¯´Ö1087ºý¢ª157ºý¤Ë¸º¤Ã¤¿Å¹¤â
¶å½£¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Î½ñÅ¹¤Ç29Æü¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥°¤ò»È¤Ã¤ÆËÜ¤ÎËü°ú¤¤òËÉ¤°¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤¬·ã¸º¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£±üÂ¼»°»Þµ¼Ô
¡ÖËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅÅ»Ò¥¿¥°¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ·×¤ò¤»¤ºÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥»¥ó¥µー¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ëü°ú¤ËÉ»ß¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄËÌ¶å½£»Ô¤ÎÇòÀÐ½ñÅ¹¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤ª¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¿¥°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìºý¡¢°ìºý¤Î¸ÇÍ¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¿¥°¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖRFID¥¿¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÅ»Ò¥¿¥°¤ò¶´¤ó¤ÀËÜ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ÎËÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÊñ¤á¤Ð¡¢¥¿¥°¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÈÇÉÔ¶·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤ÈÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ»Ï¤á¤¿»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö1087ºý¤ÎËü°ú¤Èï³²¤¬157ºý¤Ë¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Æ£¸¶Å¹Ä¹
¡ÖËü°ú¤¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÅðÆñ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅðÆñËÉ»ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ºß¸Ë¤Î´ÉÍý¡¢¤É¤³¤ÇËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÇòÀÐ½ñÅ¹¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£