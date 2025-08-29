

舞台挨拶に登場したオダギリジョーさん TOHOシネマズ岡南 岡山・南区

岡山県津山市出身の俳優オダギリジョーさんが自身で監督・脚本などを手がけた映画の舞台挨拶に登場し、岡山のファンを沸かせました。

（津山市出身／オダギリジョーさん）

「（東京での完成披露試写は編集が間に合わず）きょうが本物の最初のお披露目になります。それが岡山に。光栄なこと」

28日、映画「THE オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ MOVIE」の先行上映会が岡山市で開かれました。オダギリさんは400人以上のファンを、地元・津山の話などで盛り上げました。

新作映画でオダギリさんは脚本・監督・編集を手掛け出演もしています。

（津山市出身／オダギリジョーさん）

「一番楽しいのは編集なんですよ。100％編集ですね。大変は監督ですね。現場が一番大変で」

この映画でオダギリさんが演じているのはなんと、警察犬・オリバーの役。相棒の警察官だけには、オリバーが、着ぐるみのおじさんに見えている……というなんとも摩訶不思議な設定です。映画は9月26日に全国公開されます。

（来場者［津山から］）

「津山から来ました。オダギリさんに一目会いたくて。お話されてるところもすてきでしたし、映画も楽しかった。（Q.オダギリさんが津山出身というのはうれしい？）うれしいですねえ」

（来場したオダギリジョーさんの同級生は―）

「（Q.3人とも保育園から？）はい。昔からかっこよかったよなあ。昔から光ってました。運動神経もすごくよくて。すごくモテてました。みんなで家に押し掛けとった。女子みんなで……おばちゃんも大変」

「（今のオダギリさんは）しゃべり方は（昔と）変わってないけど、やっぱりかっこよかったなあ。（Q.岡山を大事にしている様子もみられてどうですか？）うれしかったですね」