¡Ö½ÉÇñÀÇ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¡ÖÍý²òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«·üÇ°¡×º´Æ£ÃÎ»ö¤È»ÔÄ®Â¼Ä¹¤¬½ÉÇñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¡¡ÂçÊ¬
º´Æ£ÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö¤ÈÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñµÄ¤¬29Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ÉÇñÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¿¶¶½¤ä¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÂÐºö¤Ê¤É¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÈÊÌÉÜ»Ô¤ÏÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÀß¤±¤Æ¡¢½ÉÇñÀÇÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢29Æü¤Ïº´Æ£ÃÎ»ö¤ÈÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢½ÉÇñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÊÌÉÜ»Ô¡¦Ä¹Ìî¶³¹É»ÔÄ¹
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´Ñ¸÷µÒ¤Î³§¤µ¤ó¤â»È¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÆÈ¼«ºâ¸»¤Î¤¿¤á¤Î½ÉÇñÀÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Í³ÉÛ»Ô¡¦ÁêÇÏÂº½Å»ÔÄ¹
¡Ö¤¦¤Á¡ÊÍ³ÉÛ»Ô¡Ë¤âÃ±ÆÈ¤Ç¡Ê½ÉÇñÀÇ¤Î¡Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅù¤Ë¤è¤ë¥´¥ß¤ÎÌäÂê¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÌäÂê¡¢´Ñ¸÷¤ÎºâÀ¯»ö¾ð¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»¿À®¤Î°Õ¸«¤Î°ìÊý¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡£
¢¡ÂçÊ¬»Ô¡¦ÂÎ©¿®Ìé»ÔÄ¹
¡ÖÂçÊ¬»Ô¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Î½ÉÇñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢´Ñ¸÷µÒ°Ê³°¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×
º´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¸©¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ç¤ÏÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ë29Æü½Ð¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£