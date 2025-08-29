¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¡ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¹ðÇò¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÌ´¤Ç¡×¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ÇÌÜ³Ð¤á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê24¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£¹â¶¶¤¬Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤¬¥×¥íµé¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÌÈµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¹»¤¬ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÎÁÍý¿Í¤¬Ì´¤Ç¡×¤È¤·¡ÖÊì¤¬À¨¤¤ÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ËÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¹â¹»¹Ô¤¯Á°¤Ë¡È²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÎÁÍý¿Í¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÍê¤ó¤À¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»È¤ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÁÍý¹¥¤¤¬²á¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£