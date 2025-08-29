アジア株 まちまち、香港株は反発 アジア株 まちまち、香港株は反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:53現在

香港ハンセン指数 25077.62（+78.80 +0.32%）

中国上海総合指数 3857.93（+14.33 +0.37%）

台湾加権指数 24233.10（-3.35 -0.01%）

韓国総合株価指数 3186.01（-10.31 -0.32%）

豪ＡＳＸ２００指数 8973.08（-6.89 -0.08%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80053.06（-27.51 -0.03%）



２９日のアジア株は、まちまち。香港株は反発。前日まで下げが続いた反動で買いが広がった。医薬品やハイテク株などが上昇した。上海株は小幅続伸。１０年ぶりの高値圏にあることで、利益確定の売りに押されやすいものの、先高期待から底堅い動きとなった。豪州株は小反落。不動産関連株などが売られた。



上海総合指数は小幅続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は反発。電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）、医薬品メーカーの石薬集団、繊維メーカーの申洲国際集団控股が買われる一方で、乳製品メーカーの中国蒙牛乳業（チャイナ・モンニウ・デイリー）、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。投資運用会社のピナクル・インベストメント・マネジメント・グループ、ソフトウェア会社のブロックが買われる一方で、小売りチェーンのコールズ・グループ、不動産サービス会社のデクサス、健康関連企業のアンセルが売られた。

外部サイト