¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¤¢¤¹30Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Ãæ7Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°²ó22Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï6²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£º£µ¨µð¿ÍÀï¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤Î¤òÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃù¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µ¢¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡£ÂÇÀþ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£