¡Ö¹ÎÍ¤¬Ê¸½Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿ÌîµåÉô¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï°ã¤¦¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¡Ø¿ÇÃÇ½ñ¡Ù¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢ËÍ¤Î¹ðÈ¯¤¬¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊ£¿ô²Õ½ê¤òÃ¡ÂÇ¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¾Ã¼º¡Ä¡×¡Ö±¦È¾¿ÈËãáã¡¦´¶³Ð¾ã³²¤ÇÆþ±¡¡×¹ÎÍ¹â¹»¤Î¥¦¥½¤òË½¤¯¡ÈË½¹Ô¿ÇÃÇ½ñ¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¹»ÌîµåÉô¤ÇË½¹Ô¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢±¦È¾¿ÈËãáã¤Ë´Ù¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï8·î16Æü¡¢¡Ö¹ÎÍ¹â¹»ÌîµåÉô¡¦¸µÉô°÷¤Î¾×·â¹ðÇò¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¡ÊÂè1ÃÆ¡Ë¤òÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¸ø³«¡£2015Ç¯9·î¤ËÆ±¹»ÌîµåÉô¤Î1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤¬Ê£¿ô¤Î¾åµéÀ¸Éô°÷¤«¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë±¦È¾¿ÈËãáã¤Ë´Ù¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦À¨»´¤ÊÂÎ¸³¤Î¹ðÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯1·î¤Ë¤âÉôÆâ¤Ç¤Î½¸ÃÄË½¹Ô¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±¹»¤«¤éÅ¾¹»¤·¤¿¡£2016Ç¯1·î¤Î·ï¤ÏÅö»þ¤âÉ½º»ÂÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÎÍ¤Ï¹âÌîÏ¢¤«¤é¡ÖÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß1¥«·î¡×¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÎÍ¤Ï¡È±¦È¾¿ÈËãáã»ö°Æ¡É¤ò´°Á´ÈÝÄê
¡¡Æ±µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¡£¡ÖA»á¤¬²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¹»¤«¤éÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤Ø¤Î²óÅú¤Î³µÍ×¤òÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹ÎÍ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡ØA»á¤¬¡Ö2015Ç¯½©º¢¤ËÌîµåÉôÆâ¤Ç¤Î½¸ÃÄË½¹Ô¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ê¸½Õ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡È±¦È¾¿ÈËãáã»ö°Æ¡É¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÎÍ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤ÏÌë´Ö¤Î¼«¼çÎý½¬Ãæ¤ËÉô¼¼¤ÎÅ´À½¤Î½Å¤¤¥É¥¢¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Á¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ø¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¡¢¤½¤Î¤¿¤á¹âÌîÏ¢¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¹»¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇA¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À¼ÌÀÊ¸¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊ¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Òº£ÈÌµ®»ï¤«¤é¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þºß¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤é¡¢Åö»þ¤Î³°Éô¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼µÚ¤ÓÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅö»þ¤ÎÉô°÷¤é¤ËºÆÅÙ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤êÅö»þÇÄ°®¤·¤¿»ö¼Â·Ð²á¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ»ö·ÇºÜ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¹ÎÍ¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤Î¤Ï8·î9Æü¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢Æ±¹»¤¬²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Î¼Âà¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÆ±·î12Æü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¹»¤«¤é¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ìÀÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤º
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÉã¤äÅö»þ¤òÃÎ¤ë¶µ°÷¤é¤ËÄÉ²Ã¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢Æ±·î16Æü¤Ëµ»ö¤ò¸ø³«¡£¹ÎÍ¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤é¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ÎÍÌîµåÉô¤Î±£ÊÃÂÎ¼Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀÊ¸¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¸ýÎ¢¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Ë½ÎÏ»ö·ï¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢2015Ç¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏËÍ¤¬Èï³²¼Ô¤Ê¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë°ìÀÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡ØË½ÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ðÈ¯µ»ö¤¬½Ð¤¿Ä¾¸å¤Ë´°Á´ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±³¤Ä¤¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ËÍ¤¬Æþ±¡¤·¤¿»þ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤ÎÈÝÄêÀ¼ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢A¤µ¤ó¤ÏÅö»þÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸©Î©¹ÅçÉÂ±¡¡×¤¬»ý¤ÄÅö»þ¤ÎµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î21ÆüÉÕ¤ÇºÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò2015Ç¯9·î19ÆüÊ£¿ô²Õ½ê¤òÃ¡ÂÇ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë°Õ¼±¾Ã¼º¡¢±¦È¾¿ÈËãáã¡¦´¶³Ð¾ã³²¤òÄè¤·Æþ±¡¡£¸¡ºº¾å¤Ï°Û¾ï½ê¸«¤Ï¤Ê¤¤¤¬¾É¾õ¤Ï»ÄÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿²òÎ¥À±¿Æ°¾ã³²¡¦´¶³Ð¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£2015Ç¯9·î19Æü¤«¤é2015Ç¯10·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆþ±¡²ÃÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¡Ö±£ÊÃÂÎ¼Á¤È¤â¸À¤¨¤ëÉôÆâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¡×
¤³¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤¬Ê°¤ë¡£
¡Ö¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¡ØÊ£¿ô²Õ½ê¤òÃ¡ÂÇ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¹ÎÍ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ØÉô¼¼¤Î¥É¥¢¤ÇÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢Á´¤¯¤Î¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîµåÉôÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤¿¤«¤â¤½¤ì¤¬¡È»ö¼Â¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¤âÊ£¿ô¤Î¸µÉô°÷¤¬Ë½ÎÏÈï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±£ÊÃÂÎ¼Á¤È¤â¸À¤¨¤ëÉôÆâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¹ÎÍ¹â¹»¤Ï8·î27Æü¡¢¸µÉô°÷¤ÎB¤¯¤ó¤¬Èï³²¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¡È¹ÎÍÂç±ê¾å¡É¤ÎÈ¯²ÐÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯1·î¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¡ÊÂè4ÃÆ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆºÆÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±¹»¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¸µÉô°÷C¤¯¤ó¤«¤é¤âºòÇ¯¤ÎÈï³²¤Î¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢6·î¤Ë¤âÂè»°¼Ô°Ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï·×2·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤äÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤À¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯Á°¤ËA¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¹»Æâ¤Ç¤ÎÄ´ºº¡¦Êó¹ð¤Ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡£Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÉô¤Î¡È°¤·¤ÅÁÅý¡É¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
