ÂçÊ¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¼Ö¤Î½ÂÂÚ¡£
¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤âÆü¡¹¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦²ñµÄ¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤ÆËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢29Æü¤Ï¡¢½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ÎÃÏÅÀ¤Ï2024Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤Ç137¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á8¤«½ê¤Ç½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤ÄÂçÊ¬»Ô»°Ë§¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµÙÆü¤ËÄ¹¤¤½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¿®¹æµ¡¤ÎÅÀÅô»þ´Ö¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ä
¡ÖÂçÊ¬»Ô¤ÎJRÉß¸Í±ØÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï½ÂÂÚ´ËÏÂÂÐºö¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï½ÂÂÚ²Õ½ê¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÂçÊ¬»Ô±õÌî¤Ë¤¢¤ëÃú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï»ÔÆâÃæ¿´Éô¤«¤é¸Í¼¡ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÀþ¤Ç±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤¬µÍ¤Þ¤êºÇÂç30¥áー¥È¥ë¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦ÀÞ¥ìー¥ó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÂÚ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼ÖÀþ¤Ç¤Ï½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º°ú¤Â³¤ÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡Ö»Ä¤ê129¤Î½ÂÂÚ²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£