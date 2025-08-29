¥¬¥¶Ä¹´üÀêÎÎË¾¤Þ¤º¤È¼çÄ¥¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³ÕÎ½¡¢Àï¸å¹½ÁÛ
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÀï¸åÅý¼£¤Îºß¤êÊý¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Ö¥ì¥¢¸µ±Ñ¼óÁê¤é¤Î27Æü¤Î²ñ¹ç¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï28Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ç¥ë¥á¥ëÀïÎ¬ÌäÂêÁê¤â»²²Ã¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ç¥ë¥á¥ë»á¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤ÎÄ¹´üÀêÎÎ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÅý¼£¼çÂÎ¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ë¥á¥ë»á¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎÊ¢¿´¡£²ñ¹ç¤Î½ªÈ×¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÄÉÊü¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤ÇÅý¼£¼çÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£