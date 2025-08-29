『アメリカップ2025』でアメリカ代表が準決勝に進出…ウルグアイ戦でクーリーがゲームハイの12リバウンド

8月29日、ニカラグアで開催されている『FIBAアメリカップ2025』は8月29日、決勝トーナメント準々決勝が行われ、同じグループAのアメリカ代表とウルグアイ代表が対戦した。予選リーグで敗れていたアメリカ代表にとって、負けられない大一番となった。

先手を奪ったのはアメリカ代表。NBAでもプレー経験をもつジャヴォンテ・スマートらが得点を重ね、第1クォーターを18－15の3点リードで終了。しかし第2クォーターに入るとウルグアイ代表のエミリアーノ・セアらに得点され逆転を許し38－45で前半を折り返した。

後半に入るとBリーグでプレーするザック・オーガスト（滋賀レイクス）も連続得点を獲得、前半から好調なスマートが第3クォーターだけで8得点を挙げ、逆転に成功した。第4クォーターでもスマートとオーガストの活躍が続き、さらに試合時間残り4分14秒のところで琉球ゴールデンキングスのジャック・クーリーがオフェンスリバウンドからそのまま押込み、リードを10点に拡大。ウルグアイ代表を83－70で振り切った。

個人スタッツではスマートが27得点2リバウンドを挙げチームをけん引、オーガストは途中出場ながら19分56秒出場し、13得点7リバウンドをマークした。スタメンで出場したクーリーは16分1秒の出場で3得点とゲームハイの12リバウンドを記録した。

アメリカ代表は30日に決勝トーナメントの準決勝でブラジル代表と対戦する。

■試合結果



アメリカ代表 83－70 ウルグアイ代表



USA｜18｜20｜25｜20｜＝83



URU｜15｜30｜15｜10｜＝70

【動画】アメリカップ2025決勝トーナメント準々決勝…アメリカvsウルグアイ ハイライト！