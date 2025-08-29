藤井風、3rdアルバム『Prema』のリリースを記念してSpotifyビデオポッドキャストを公開！ラジオ特番も決定
藤井 風が9月5日に3枚目のスタジオアルバム『Prema』をリリース。これを記念して、藤井が自身の近況やアルバムの各楽曲について深く語るSpotifyビデオポッドキャスト『Liner Voice＋ Fujii Kaze』が公開される。
■3枚目のスタジオアルバム『Prema』についてトーク
『Liner Voice＋』とは、アーティストがアルバムに込めた想いや制作エピソードなどについて、自らの言葉でじっくりと語るSpotify限定コンテンツ。
『Liner Voice＋ Fujii Kaze』は、全編ビデオポッドキャストによる映像インタビューで、9月5・7・9日と3つのエピソードに分けて順次公開。アクティブなリスニング体験で、より深くコンテンツの世界に触れることができる。予告編としてティザー映像が公開された。こちらは番組URLから視聴が可能だ。
あわせて、ラジオ特別番組『Spotify Liner Voice＋ Fujii Kaze』の放送も決定。
ニューアルバムに込めた想いや制作エピソード、楽曲などについて藤井が語る1時間のラジオプログラムで、NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP-FM、FM802、CROSS FMで、アルバムリリース直後のタイミングにオンエアされる。詳細はオフィシャルサイトで。
■配信情報
Spotify ビデオポッドキャスト『Liner Voice＋ Fujii Kaze』
Episode 1：09/05（金） 13:00
Episode 2：09/07（日） 21:00
Episode 3：09/09（火） 21:00
■番組情報
『Spotify Liner Voice＋ Fujii Kaze』
放送局：FM NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP-FM、FM802、CROSS FM
FM802：09/05（金）17:00～18:00
CROSS FM：09/06（土）16:00～17:00
J-WAVE：09/06（土）24:00～25:00
ZIP-FM：09/07（日）20:00～21:00
FM NORTH WAVE：09/07（日）20:00～21:00
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
ALBUM『Prema』
2025.09.05 ON SALE
ANALOG『Prema』
■関連リンク
『Liner Voice＋ Fujii Kaze』番組URL https://spotify.link/LinerVoiceplus_FujiiKaze
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com