「TWELVE トゥエルブ」

初となる日本でのファンコンサート「PARK HYUNG SIK 2025 FANCON [BEGINNING]」の開催が幕張メッセで9月13日(土)・14日(日)に控えるなど、日本でも高い人気を誇るパク・ヒョンシク。

イム・シワンら多くの演技ドルで知られるZE:Aのメンバーであり、自身も俳優として話題作への出演が続くヒョンシクは、今年2月に配信されたドラマ「埋もれた心」が話題に。野心と復讐心を秘めた主人公を演じ、得意とする甘い表情を見せつつも、その一面を一気に上塗りする冷徹なダークヒーローとして存在感を放ち、新境地を開拓した。

俳優としての評価を高めた「埋もれた心」のイメージが鮮烈に残る中、悪役としてさらなる進化を示しているのが、Disney+(ディズニープラス)のスターで8月23日から配信開始となった「TWELVE トゥエルブ」だ。

本作は、人間を守るために遣わされた十二支をモチーフとした守護天使たちが、古代の封印から解き放たれた悪に立ち向かうというファンタジーアクション。

犯罪者や前科者だけに金を貸す"回収率100%"の裏社会専門の闇金会社・エンジェルキャピタルを営むテサン(マ・ドンソク)ら天使たち一行は、数千年にわたり、正体を隠して人間の繁栄を見守ってきた。しかしある時、かつて封印された悪魔・オグィ(パク・ヒョンシク)が数千年ぶりに目覚めたことを機に、悪の軍団と絶大な力を秘めたソウルストーンを巡る戦いを繰り広げていく。

天使たちをまとめる"虎の守護天使"テサンを演じるのはマ・ドンソク。マーベル映画「エターナルズ」(2021年)での守護神や、「犯罪都市」シリーズに象徴される拳一つで悪を成敗する屈強な男、さらに「悪人伝」(2019年)のような裏社会のボスといったキャリアの集大成のような役であり、ド派手な虎柄のジャージ姿は貫禄抜群だ。

金を返そうとしない悪人たちを強烈なパンチで沈めていく爽快な怪力アクションに加え、キュートな笑みを浮かべるコミカルな一面、温かみある人情派な表情など、"マブリー"と親しまれ、世界を虜にする魅力が満載だ。

そんなテサンを慕う守護天使の仲間たちもユニークで人気の俳優たちの名がズラリ。中でも猿の天使・ウォンスンにはソ・イングクが扮し、次なるリーダーを夢見る小生意気でエネルギッシュなキャラクターを、勝気な笑みなどチャーミングに表現。

猿のような身軽な動きを表現するため、パルクールも習ったそうで、軽快な回し蹴りなどスピーディーなアクションでの壮絶な戦いを盛り上げる。

そのほかにも、「涙の女王」(2024年)での演技が話題を集めたイ・ジュビンやI.O.Iやgugudanのメンバーとしても活躍したカン・ミナ、「哭悲／THE SADNESS」(2021年)で話題を集め、本作が韓国ドラマ初出演となる台湾出身のレジーナ・レイ、12天使を管理するマロク役にベテラン俳優のソン・ドンイルなど、個性豊かな顔ぶれが並んでいる。

そんな天使たちの前に立ち塞がる本作の悪役がヒョンシク演じるオグィ。十二支になれずに悪に染まったカラスがモチーフの堕天使で、貴公子と喩えられるヒョンシクの高貴な佇まいがマッチしたハマり役だ。

役作りのためカラスを観察したそうで、製作会見では「黒い目を長く覗いて、何をするか分からない部分を感じた。そのような特徴をキャラクターに活かしたいと思った」と語った通り、感情を読み取れない冷たい眼差しなどミステリアスな色気がムンムン。

また、カラスの羽ばたきを反映させたという格闘シーンでは華麗なワイヤーアクションにも挑戦するなど悪役という重要な立場でダークな輝きを放つヒョンシク。世の中を地獄にしようと企む一方、過去の記憶を取り戻していく役どころだけに、今後どんな変化を見せてくれるのか、動向が気になるところだ。

十二支を題材としたファンタジックな世界観を豪華キャストの共演で浮かび上がらせる「TWELVE トゥエルブ」。その中でも一際、怪しいオーラを放つヒョンシクの俳優としての"進化"を堪能したい。

文＝HOMINIS編集部

