Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤Î170cmÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¡36ºÐ¡¢10kg¸º¤Î¥Ó¥¥Ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¿Í¤¤¤ë¤Ê¡×ÌÜÉ¸
³Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Çµ±¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾´Õ#85¡¡ÆüÃÖÎèÆà¡×
¡¡º£·î¡¢ÀéÍÕ¡¦ÀÄÍÕ¤Î¿¹¸ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡£ÅìµþÍ½Áª¤ÎBIKINI MODEL tallÉôÌç¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüÃÖÎèÆà¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£170¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¡£10¥¥íÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£±¿Æ°·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áé¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¸¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï170¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢64¡Á65¥¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¾å¤â²£¤â·ë¹½Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÂÎ½Å¤ÏMAX¤Î¾õÂÖ¤«¤é10¥¥í¶á¤¯Íî¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ëÉô°Ì¤Ï¡£
¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¼þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸ºÎÌ¤Ï¡Ë¤Û¤Ü¿©»ö¤Ç¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¡£¤È¤Æ¤âÊÐ¿©¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ÈÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¾¡¤Ä¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¿Í¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÂç²ñ¤Ï¡Ë½ç°Ì¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÇÌÜÉ¸¤Ï·è¤á¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤Ê¤é¡Ø2°Ì¤Ê¤Î¤Ë1°Ì¤è¤êÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡×
¡½¡½ÉáÃÊ36ºÐ¤È¤¤¤¦¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¡£
¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¤Û¤¦¤¬ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë