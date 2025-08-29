CABIN¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÌµÀþÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÀõ¾Â¾¦²ñ¤Ï¡¢CABIN¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡ÖDCF-010V¡ÊE¡Ë¡×¤ò9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï1Ëü9,800±ß¡£
ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡ÖV Photo¡×¡ÊAndroid¡õiOS¡Ë¤ò²ð¤·¤Æ¡¢ÌµÀþ¤Ç¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅ¾Á÷¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡£10.1·¿¤ÎIPS¼°¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²òÁüÅÙ¤Ï1,280¡ß800¥Ô¥¯¥»¥ë¡£
½Ä¡¦²£°ÌÃÖ¤ÎÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¡£¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥àËÜÂÎ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¼Ì¿¿¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÂ¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï16GB¡£USB Type-C¤ª¤è¤ÓType-AÃ¼»Ò¡¢microSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï16¡§10¡£ÌÀ¤ë¤µ¤Ï200～300cd/㎡¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï300～500¡§1¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï263¡ß182mm¡£½ÅÎÌ¤Ï502g¡£