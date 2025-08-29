ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Î¸øÈñ²òÂÎÎ¨57.1%¤Ç¸©ÆâºÇÄã ¿½ÀÁºÇ½ªÆü Ã´Åö¼Ô¡Ö¡ÈÈ¾²õ¡É¤¬Â¿¤¯½»Ì±¤¬Çº¤à¥±¡¼¥¹¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï29Æü¡¢¸©Æâ¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¿½ÀÁ¤ÎÄù¤áÀÚ¤êÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¤Ë·èÃÇ¤·¤¿³ëÆ£¤Î»×¤¤¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÉ¤¬¡Ä¸Í¤â³«¤«¤ó¡×
¼·Èø»ÔÀÖ±ºÄ®¤Ë½»¤à²°ÌÚÇ¦¤µ¤ó¤ÈÀá»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¿ÌºÒ¤Ç¼«Âð¤ÎÊÉ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊµµÎö¤¬Æþ¤ê¡¢²È¤¬ÏÄ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¸Í¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤ÇÇº¤ó¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿½ÀÁ
¤ª¤è¤½40Ç¯Á°¡¢É×¤ÎÇ¦¤µ¤ó¤¬¼«¤é·ú¤Æ¤¿²È¤ò¸øÈñ¤Ç²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡¢¼¡¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²°ÌÚÇ¦¤µ¤ó¡Öº£Æü¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÇº¤ó¤ÇÇº¤ó¤ÇºÇ¸å¤ÎÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é²õ¤µ¤ó¤Ê¤ó¡£²õ¤·¤Æ¤É¤Ã¤«Æþ¤ë¤È¤³Ãµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¼·Èø»Ô¤Ç29Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¸øÈñ²òÂÎ¤Î¿½ÀÁ¡£
ºÊ¡¦Àá»Ò¤µ¤ó¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¼«ÂÎ¤¬²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤ó¤®¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¼·Èø»Ô¤Î²òÂÎÎ¨¤Ï57.1%¤ÈºÇÄã
²°ÌÚ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬Áë¸ý¤ËµÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¡Ö²È¤ÏÈ¾²õ¤Ç½¤Íý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¿åÏ³¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤È¤«ÇÛ´É¤«¤éÁ´Éô¿åÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²õ¤¹¤«¤É¤¦¤«ºòÆü¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²òÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë4ËüÅï¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢8³ä¶á¤¯¤Îºî¶È¤¬´°Î»¡£
¼«¼£ÂÎÊÌ¤Ç¤Ï·ê¿åÄ®¤¬ºÇ¤â¹â¤¤°ìÊý¡¢¼·Èø»Ô¤Î²òÂÎÎ¨¤Ï57.1%¤ÈºÇÄã¤Ç¤¹¡£
¼·Èø»Ô´Ä¶²Ý¡¦¹âÀ¥½¨°ì²ÝÄ¹¡Ö¼·Èø»Ô¤Ï±üÇ½ÅÐ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ´²õ¤Ï¾¯¤Ê¤¯È¾²õ¤¬Â¿¤¤¡£È¾²õ¤À¤È¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê²òÂÎ¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¼·Èø»Ô¤Ï»ÔÌ±¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¶È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£