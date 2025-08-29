レディースフォーマルウェアを展開する東京ソワールは、フォーマルの手入れや取り扱いにまつわる悩みに応えるブラックフォーマル「たためて洗えるフォーマル」の新商品を8月28日から応援購入サービスMakuake（マクアケ）で販売を開始した。

「帰省時の荷物がかさばる」「長時間の着用も楽でいたい」「自宅で洗濯したい」などのフォーマルウェアの悩みに応える「たためて洗えるフォーマル」。着用時の美しさと家庭での手入れしやすさを兼ね備え、冠婚葬祭すべての場面で長く愛用できるブラックフォーマルとして、シリーズは第1弾〜第6弾合わせて1750着応援購入額6200万円を達成した。

第7弾は、好みに合わせて選べるパンツスーツを企画した。パンツスタイルにこだわり、パンツのバリエーションを増やした。フォーマルにも、カジュアルにも使える万能アイテムとなっている。



左から：ワイドパンツ、テーパードパンツ

ワイドパンツは、体のラインを拾わずに美しいシルエットを作るパンツに仕上げた。膝下まで、センターラインが綺麗に出るようにタックの深さをミリ単位で調整している。横に広がりがちなシルエットもスッキリと着こなすことができる。テーパードパンツは、腰まわりや太ももはゆったりとしていて、履き心地が良く、膝から下に向かって細くなっていくシルエットなので、脚全体をすっきりと見せてくれる。

かっちりとした喪服としてだけでなく、学校行事、セレモニー、ビジネス、カジュアルダウンして日常にも着回してもらえるようにデザインした。働くママの強い味方となる。

Tシャツや、ニット、カーディガン、コートなど、季節に沿ったアイテムを加えることで、1年中オールシーズンに対応できる。

ペプラムデザインのジャケットはふんわりとお腹とお尻を包み込み、スタイルアップが叶う。すっきり見えるシルエットなのに、身幅が広めなので、インナーを選ばずゆったりと着用できる。

［小売価格］4万4000円（税込）

［発売日］8月28日（木）

東京ソワール＝https://www.soir.co.jp