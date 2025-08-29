バレーボールの世界一を決める「世界選手権（2025世界バレー）」は29日、タイのバンコクにて女子の決勝トーナメント1回戦が行われる。世界ランキング5位の日本は同18位のタイと対戦する。



■日本でのプレー経験も豊富な相手国

日本は15年ぶりのメダル獲得を狙うなか、予選ラウンド初陣でカメルーン相手に3－0でストレート勝ちを飾ると、2戦目はウクライナに2セットを奪われたなか、石川真佑や佐藤淑乃の活躍もあり逆転勝ち。3戦目も過去2大会優勝の強豪セルビアを3－1で退けて、プールHを首位通過した。

迎えるのはタイで、地元開催に乗せられる形でプールAをオランダに続き2位で勝ち上がった。日本は6月に「ネーションズリーグ2025（VNL）」の第2週で戦っており、逆転勝ちを収めたものの、第1、2セットを奪われるなど苦戦を強いられた。一発勝負のトーナメント、かつ完全アウェイの戦いとなるなか、同じ流れは避けたいところ。

それでも主将の石川、和田由紀子、佐藤といったVNLでフェルハト・アクバシュ体制の主軸を担ったメンバーや、今大会のカメルーン戦でチーム最多の18得点を奪った19歳の秋本美空など若手も躍動を見せている。主将のアチャラポーン・コンヨットなど多くの選手が日本でのプレー経験があるなか、相手の対策を封じられるかがカギとなる。

3連勝で予選ラウンドを勝ち上がった日本だが、表彰台に向けて負けられない戦いが続く。前回対戦で序盤を支配されたタイ相手に勝利して、ベスト8進出を決められるのか。

■試合情報

日本vs.タイ

試合開始：日本時間 8月29日（金）22時30分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT

テレビ放送情報：TBS系列（23:00～）