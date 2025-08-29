2025年8月15日に7.5周年を迎えたCygamesの大人気アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』（以下、『プリコネR』）。

様々なお得なキャンペーンが実施されるなか、8月31日（日）からは注目の新ストーリーイベント「【『I Wish』後伝】, And I Will 掴み取るこの手で」がスタートする。本イベントは、6周年アニバーサリーストーリーイベント「I Wish 握りしめるこの手を」で登場した「アイラ」「シナツ」が中心に描かれる内容で、多くのファンが期待を寄せている。

本記事では、エリス・アイラ・シナツの人物像や魅力を整理し、イベントをより楽しむための予習記事として紹介していこう。

謎多き女性・エリスを振り返る

メインストーリー第2部のラスボスとして登場したエリス。最近は大好きな騎士くんの様子を見て俳句を読むなど、チャーミング（？）な一面が目立つが、彼女の存在は『プリコネR』に深く関わっている。

「再構築」される以前、ユイの「騎士クンとずっと一緒にいたい」「騎士クンが幸せじゃない世界なんていらない」という願いをミネルヴァ（超高性能AI）が叶えようとしたとき、覇瞳皇帝の妨害によりユイの精神がその場を離れてしまった。

願いを叶える相手がいなくなるという致命的エラーを回避するため、ミネルヴァは緊急処置としてユイの複製体を生成。それがエリスという存在である。

そして、ミネルヴァに異常が発生したまま世界の「再構築」が発生したことで、エリスはミネルヴァと融合し、世界の管理者となった。

以降、プレイされている方ならご存知のとおり、『レジェンドオブアストルム』全プレイヤーはログアウトできず、ゲームの世界を現実世界だと思い込むようになる。また、騎士くんかユイのどちらか一方でも死亡した際にリセットが発動し、その世界のすべてが巻き戻ってしまうことに。

それらを何度も繰り返し、その永遠と思える時間をログとして記録・観察してきたのがエリスだ。

そして、そんなつらい運命から抜け出し、第2部では主人公と結ばれるために、二人だけの理想郷（エリュシオン）を目指し、行動を開始。しかし、騎士くんに拒絶されたことで深く絶望し、自身を縛るシステムごと焼き尽くそうとする――

結果的にその野望は阻止され、ラストはソルの塔の頂上でユイと対峙。「私とあなたは同じだから」と彼女の心に歩み寄ろうとしたユイに対して激昂してしまう。それは、自分の存在、そして自分のなかにある恋心は自分だけのものだと思うエリスにとって、一番言われたくない言葉だったからだ。

そして、ふたりの心はすれ違ったまま、エリスは消滅してしまう。

しかし、「I Wish 握りしめるこの手を」で、エリスはとある場所で修復されていることが判明。そして、本当の意味でユイと向き合うことになったのだ。

というのが大まかなエリスのこれまで、である。

物語が第3部に入ってからも重要な場面で度々騎士くんたちの助けになるなど活躍の場が多く、作品のなかでもかなりの重要人物といえる。ただ、あまりに純粋に恋する乙女の一面も多く見えるため、一瞬この複雑な過去を忘れそうになることもあるが……（笑）。ぜひ、エリス様にはそのまま騎士クンへの好感度MAXボルテージを貫いて欲しい。

メインストーリーを追っている人も、少し間が空いてしまった人も改めて整理すると、そうだったのか……と思いなおす部分も多いのではないだろうか。

ここまでエリスという存在を理解できるとこの後の解説がわかりやすくなるだろう、ということでここからは「アイラ」と「シナツ」についてを書いていく。

騎士くんに”選ばれた”ことで生まれたアイラとシナツ

「I Wish 握りしめるこの手を」で初登場となったアイラとシナツ。彼女たちの正体は、現在の世界（レジェンドオブアストルム）を基本に複製された、それぞれの模擬実験世界の管理者だ。

アイラはヒヨリを、シナツはレイを元に複製されており、現在の世界でいうところのユイの複製体であるエリスと境遇は限りなく似ている。

かつて起こった「再構築」の直前、自分の願いを叶えようとする覇瞳皇帝と【トゥインクルウィッシュ】は、ソルの塔最上階で対峙。覇瞳皇帝の野望を阻止するには、誰かがプリンセスに（ミネルヴァとひとつに）なり、先に願いを叶える必要があった。

現在の世界ではユイの願いが叶えられた。アイラがいた世界は「ヒヨリの願いが叶えられた世界線」、シナツがいた世界は「レイの願いが叶えられた世界線」となっている。つまり、それぞれの世界でそれぞれのヒロインが騎士くんに選ばれたわけだ。

しかし、ミネルヴァに願いを叶えてもらう過程のなかで、覇瞳皇帝が掌握・破壊したシステムは深刻だった。特にプリンセスに選ばれた者に関するものは。

システム修復のために「再構築」は必須。しかし、願いの核であるプリンセスの存在は不安定であり、このままでは致命的なエラーを起こす可能性があった。そこで世界を守るために生まれたのが、彼女たちを元に複製されたアイラやシナツのような存在だった。

世界の管理者となった彼女たちは、エリスと同じくミネルヴァの権限とソルオーブの力を持つ。それぞれの世界では、いわば神のような存在となったわけだ。

なお、アイラとシナツは自分たちが「複製体」であることを自覚している。しかし、そのことに気付き、受け入れるまでには想像を絶するほどの葛藤があったという。

当たり前だ。自分が”自分ではない”のだから。それらの葛藤シーンは「I Wish 握りしめるこの手を」で描かれているが、彼女たちのことを思うと胸が締め付けられるほど心が痛かった。

アイラ（CV：松岡由貴）

アイラの特徴は、ヒヨリに似てどこまでも明るく社交的なところ。「困った時は、お互いさまさま！」という口癖も受け継いでおり、人当たりも非常に良い。

彼女曰く、自分の世界ではお祭り時期に現れるフレンドリーな神様として信仰されているらしい。

頼れるお姉さん気質で、本来の年齢だと【トゥインクルウィッシュ】のなかで最年少だが、シナツを励ます場面も多い。

シナツ（CV：皆川純子）

シナツの特徴は、寡黙かつ冷静で、レイと同じくクールな格好良さがある。近寄りがたい雰囲気もあるが、じつはただただ感情表現が苦手なだけ。ときには人間臭い一面もうかがえるのだが、そのギャップが可愛い。

ちなみに一度後ろ向きスイッチが入ると、とことん自己嫌悪に陥るクセがある。

剣の腕前はレイを軽く凌駕。「I Wish 握りしめるこの手を」では、レイに積極的に稽古を付けていた。

求めるものはリセットのその先

本来なら繋がることのない別世界。しかし、現在の世界、いわば「基本世界」でセキュリティの一時的な弱体化が起こってしまう（メインストーリー第2部の一連の事件が発端）。

その弱体化のタイミングで、アイラとシナツは「基本世界」に侵入することに成功する。

彼女たちの目的はひとつ。強制的にリセットされる世界の先を見たいからだ。

エリスが管理者だった時の世界と同様に、アイラとシナツのいる世界も騎士くんか管理者の「複製元」（ヒヨリかレイ）が死亡した際にリセットが発動。すべてがなかったことになり、再び時が巻き戻る。

騎士くんはもちろん、大切な仲間たちが何度も、何度も、何度も傷付いているところを見ていることしかできない。そして、世界は再びリセットされる。

リセットを実行するのは管理者だ。ならば実行しなければいい、と思うかもしれないが、複製世界はそれを許さず、強制的に実行されてしまう。彼女たち自身は”それを中止する権限がない”のだ。

しかも、リセットするなかで覇瞳皇帝を倒すことができた世界線もあった。しかし、それでもリセットは避けられず、そこから先に進むことができなかったという。

エリスがかつて絶望したように、アイラとシナツも同じ苦しみを味わっている。だからこそ、彼女たちの目はどこか虚ろなのだろう。

話を戻すが、彼女たちはリセットされる世界の先を見るために、「基本世界」へとやってきた。

ここは彼女たちが心の底から望む”リセットの先”に至った未来。きっとこの世界であれば、なにか手がかりがあるはずだと信じて。

彼女たちの求める未来はどこへ？

「I Wish 握りしめるこの手を」では、最終的にアイラとシナツは元の世界に帰還した。

リセットの先を探す手がかりは得られなかったものの、「基本世界」の騎士くんや【トゥインクルウィッシュ】の面々、フィオ、エリスたちと出会い、絆を築くことができたのだ。

これが何を意味するのか。

今回の「【『I Wish』後伝】, And I Will 掴み取るこの手で」は、その続編にあたる物語。

果たして彼女たちが求める未来とは何か。そして”リセットの先”に本当に辿り着けるのか――

イベント開始となる8月31日（日）、その答えが明かされる。

なお、8月31日（日）12:00から「★3アイラ」が、9月8日（月）12:00から「★3シナツ」がそれぞれプリンセスフェス限定キャラとして登場する。こちらも要注目だ。

(執筆者: sasuke_in)